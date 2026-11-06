Hoãn phiên tòa phúc thẩm xét xử cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan

Như Báo Công an nhân dân đã phản ánh, sáng 6/11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan cùng 9 bị cáo khác trong vụ án.

Tại phần thủ tục phiên tòa, bị cáo Nguyễn Bá Hoan và các bị cáo khác vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Nguyễn Bá Hoan tại phiên tòa phúc thẩm.

Sau khi hoàn tất phần thủ tục, công bố nội dung kháng cáo, công bố tóm tắt bản án sơ thẩm, chủ tọa phiên tòa cho biết, tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Bá Hoan đã cung cấp thêm một số tài liệu, tình tiết mới đề nghị được xem xét, giảm nhẹ hình phạt khi lượng hình.

Theo đó, bị cáo Hoan xuất trình văn bản của một số đơn vị ghi nhận những đóng góp của mình trong hoạt động cứu trợ người cao tuổi, trẻ em, hỗ trợ kinh phí mổ tim và tặng quà các gia đình chính sách tại tỉnh Thanh Hóa.

Bị cáo Nghiêm Quốc Hưng tự nguyện rút kháng cáo nên Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo này.

Đáng chú ý, một bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các tổ chức, cá nhân tại địa phương cũng có đơn kiến nghị, đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Hoan.

Ngoài bị cáo Hoan, một số bị cáo khác cũng bổ sung tài liệu liên quan đến gia đình có công với cách mạng, văn bản của các đơn vị đề nghị giảm nhẹ hình phạt và giấy tờ ghi nhận hoạt động công đức của một số bị cáo.

Qua phần thẩm vấn của Hội đồng xét xử, cả 10 bị cáo kháng cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời xác định, bản án của tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên đối với mình là có căn cứ, không oan sai và chỉ đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Trong quá trình xét hỏi, sau khi được Hội đồng xét xử giải thích về nội dung kháng cáo, bị cáo Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long) đã tự nguyện rút đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Trên cơ sở đó, Hội đồng xét xử thông báo, đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nghiêm Quốc Hưng.

Một số bị cáo khác cho biết thêm, chỉ đến khi ra phiên tòa phúc thẩm, họ mới biết gia đình mình đã mời luật sư bào chữa. Tuy nhiên, do luật sư bào chữa không thể có mặt tại phiên tòa do gia đình có việc đột xuất nên đã gửi đơn đề nghị hoãn phiên tòa.

Trước những diễn biến trên, sau khi hỏi ý kiến của đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa và các luật sư có mặt tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa để có thêm thời gian xác minh những thông tin mới liên quan đến kháng cáo của các bị cáo.