Clip: Các bị cáo được dẫn giải vào phòng xử án

Tại phiên tòa, qua thẩm vấn, cả 10 bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng bản án sơ thẩm không oan sai và chỉ xin giảm nhẹ hình phạt.

Đáng chú ý, bị cáo Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long, bất ngờ rút đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Chủ tọa phiên tòa tuyên bố đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nghiêm Quốc Hưng.

Một bị cáo khác trình bày chỉ đến phiên phúc thẩm mới biết gia đình đã mời luật sư bào chữa. Tuy nhiên, luật sư này vắng mặt vì lý do gia đình và có đơn đề nghị hoãn phiên tòa.

Sau khi lấy ý kiến đại diện Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm, chủ tọa công bố quyết định hoãn phiên tòa. Dự kiến, phiên tòa được mở lại trong 10 ngày tới.

Bị cáo Nguyễn Bá Hoan bị tuyên phạt 12 năm tù về tội “Nhận hối lộ”

Trước đó, tại phần thủ tục, Hội đồng xét xử tiến hành kiểm tra căn cước, hỏi các bị cáo về việc thay đổi luật sư bào chữa. Các bị cáo đều không có yêu cầu thay đổi luật sư. Đại diện cơ quan công tố không có ý kiến về phần thủ tục phiên tòa.

Hội đồng xét xử cũng thông báo đã nhận được nhiều đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Bá Hoan, trong đó có đơn của nhiều trường học ở xã Tân Tiến, tỉnh Thanh Hóa; Hội Cựu chiến binh xã Tân Tiến; tập thể lớp 12 nơi bị cáo từng học và hơn 500 doanh nhân ở Thanh Hóa.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Bá Hoan cùng 27 đồng phạm trong vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long), Bộ LĐTB-XH (trước đây) và các đơn vị liên quan. Bị cáo Nguyễn Bá Hoan bị tuyên phạt 12 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Cùng tội danh, các bị cáo thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTB-XH trước đây) bị tuyên phạt gồm: Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng) 14 năm tù; Nguyễn Thành Hưng (cán bộ văn phòng) 7 năm tù; Nguyễn Gia Liêm (cựu Phó Cục trưởng) 3 năm tù; Phan Thị Thu Trang (cán bộ Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo) 3 năm tù; Phạm Viết Hương (cựu Phó Cục trưởng) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Đỗ Vân Hương (cựu Quyền Trưởng phòng Pháp chế) 33 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Bá Hoan và 9 bị cáo khác có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Nguyễn Bá Hoan tại phần kiểm tra căn cước. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2021 đến 2025, bị cáo Nguyễn Bá Hoan, khi đó phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước, đã để bị cáo Tống Hải Nam chỉ đạo một số cán bộ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Các bị cáo buộc doanh nghiệp phải đưa từ 100 triệu đồng đến 400 triệu đồng để được cấp giấy phép.

Ngoài ra, trong quá trình thẩm định hồ sơ, phê duyệt cấp phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc ở nước ngoài, bị cáo Nguyễn Bá Hoan đồng ý để bị cáo Tống Hải Nam chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy trình thẩm định trái pháp luật, tạo rào cản khiến doanh nghiệp không thể tự cung cấp tài liệu theo yêu cầu. Từ đó, các doanh nghiệp phải đưa tiền theo mức khoảng 500 USD/lao động để được tạo điều kiện cấp phiếu trả lời.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam cùng một số cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước đã nhận hối lộ tổng cộng hơn 30 tỷ đồng từ các cá nhân thuộc 31 công ty.