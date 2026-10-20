Hoan nghênh Malaysia trưng bày tại triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam

Chiều 20/10, Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Malaysia lần thứ nhất đã diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia Datuk Lokman Hakim Ali.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chúc mừng Bộ Quốc phòng Malaysia đã chủ trì rất thành công các hội nghị quân sự, quốc phòng ASEAN trong năm Chủ tịch ASEAN 2025, qua đó tiếp tục duy trì vai trò trung tâm, thúc đẩy các mục tiêu của ASEAN vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và thế giới.

Quan hệ song phương giữa hai nước phát triển mạnh mẽ, với dấu mốc lịch sử là việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 11/2024 nhân chuyến thăm Malaysia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Hợp tác quốc phòng Việt Nam và Malaysia được triển khai hiệu quả, đạt nhiều kết quả tích cực.

Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Malaysia lần thứ nhất

Về phương hướng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng mong muốn cùng Bộ Quốc phòng Malaysia tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước và những định hướng quan trọng đã được Bộ trưởng Quốc phòng hai nước thống nhất nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia vào tháng 8/2026.

Theo đó, hai bên đưa hợp tác quốc phòng trở thành một trong những trụ cột quan trọng, trong đó có hợp tác, giao lưu giữa các quân, binh chủng; công nghiệp quốc phòng; hợp tác đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực; tích cực tham vấn, ủng hộ lẫn nhau nhằm duy trì lập trường chung của ASEAN về các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế.

Đồng thời, hai bên nghiên cứu mở rộng hợp tác ở một số lĩnh vực tiềm năng như quân y, an ninh mạng, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc...

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng mong muốn Bộ Quốc phòng Malaysia hỗ trợ đào tạo tiếng Anh cho sĩ quan Quân đội Việt Nam thông qua các hình thức triển khai như: cử các giảng viên Malaysia sang giảng dạy tại các cơ sở đào tạo trong Quân đội Việt Nam, tiếp nhận sĩ quan Việt Nam sang Malaysia tham gia các khóa đào tạo.

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận sĩ quan Bộ Quốc phòng Malaysia tham gia các khóa đào tạo tiếng Việt và khóa Quan chức quốc phòng quốc tế tại các học viện, nhà trường; hoan nghênh các đoàn học viện, nhà trường sang tham quan, nghiên cứu tại mỗi nước.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh đoàn lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp quốc phòng Malaysia sang tham dự và trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, diễn ra tại Hà Nội vào tháng 12.

Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia Datuk Lokman Hakim Ali khẳng định, Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Malaysia lần thứ nhất đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác quốc phòng, mở ra nhiều cơ hội làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia đánh giá cao kết quả hợp tác tích cực, hiệu quả giữa Việt Nam - Malaysia nói chung, giữa Bộ Quốc phòng hai nước nói riêng.

Ông Datuk Lokman Hakim Ali mong muốn trong thời gian tới, hai bên sẽ nỗ lực phối hợp triển khai hợp tác quốc phòng song phương, tập trung vào: trao đổi đoàn, đào tạo, công nghiệp quốc phòng, khoa học công nghệ… Qua đó, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN.

Tại đối thoại, hai bên cùng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, trong giải quyết các vấn đề trên biển, Việt Nam luôn kiên định và mong muốn giải quyết bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, nỗ lực không ngừng ngăn chặn xảy ra va chạm trên biển dưới mọi hình thức.