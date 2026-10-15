Hoan nghênh Hoa Kỳ đã đánh giá khách quan về kết quả tích cực của Việt Nam trong phòng, chống mua bán người

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Ngày 15/10, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng đối với Báo cáo năm 2026 về tình hình mua bán người trên thế giới của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố ngày 9/10 vừa qua, trong đó có nội dung liên quan đến Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết:

Việt Nam hoan nghênh phía Hoa Kỳ đã có đánh giá khách quan về kết quả tích cực của Việt Nam trong công tác phòng, chống mua bán người thời gian qua.

Việt Nam đã và đang đẩy mạnh công tác phòng, chống mua bán người, nổi bật là việc ban hành và triển khai Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026-2030 và định hướng đến năm 2035.

Việc thi hành Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024 được triển khai hiệu quả, đồng bộ. Các cơ quan chức năng của Việt Nam tăng cường điều tra, truy tố, xét xử các vụ mua bán người, xác định, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Công tác truyền thông góp phần nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt trong bối cảnh mua bán người vào trung tâm lừa đảo trực tuyến đang diễn biến phức tạp.

Việt Nam cũng vừa mới ban hành kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn, trật tự (GCM) theo Kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 8/8/2026 giai đoạn 2026-2035, nhằm ứng phó với những vấn đề di cư nổi lên, ngăn chặn nguy cơ mua bán người trong các hoạt động di cư quốc tế.

Trên tinh thần đó, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nước, trong đó có Hoa Kỳ, tăng cường trao đổi, đối thoại nhằm đánh giá toàn diện và tích cực hơn nữa về những nỗ lực, thành tựu của Việt Nam trong phòng, chống mua bán người, phù hợp với tinh thần của mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.