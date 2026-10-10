Hoan nghênh EU đưa Việt Nam ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác về thuế

Chiều nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên VietNamNet đề nghị cho biết bình luận trước việc EU vừa quyết định đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế.

Người phát ngôn nêu rõ: Việt Nam hoan nghênh việc EU đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế.

Quyết định này là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của Việt Nam thời gian qua trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, chính sách, nâng cao hiệu quả thực thi trên thực tế nhằm xây dựng môi trường kinh doanh và đầu tư thuận lợi, minh bạch, ổn định, phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, qua đó bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, thúc đẩy hợp tác kinh tế quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Người phát ngôn nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng tiếp tục trao đổi, hợp tác với các đối tác quốc tế, trong đó có EU, trên tinh thần xây dựng, bình đẳng và cùng có lợi, nhằm thúc đẩy minh bạch thuế, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và xây dựng môi trường kinh doanh quốc tế công bằng, thuận lợi và bền vững.

Hôm qua, Hội đồng EU quyết định đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các khu vực tài phán không hợp tác về thuế, sau khi ghi nhận những cải cách của Việt Nam trong lĩnh vực này.

Theo thông cáo báo chí đăng trên trang web của Hội đồng EU, Việt Nam và Panama là hai khu vực tài phán được đưa ra khỏi danh sách nêu trên trong đợt cập nhật mới nhất. Sau quyết định này, danh sách còn 8 khu vực tài phán.

Hội đồng EU cho biết, Việt Nam được đưa vào danh sách vào tháng 2/2026, sau khi đánh giá của Diễn đàn Toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin vì mục đích thuế thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cho thấy Việt Nam chưa đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết về trao đổi thông tin thuế theo yêu cầu.