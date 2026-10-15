Hoan nghênh chính sách của Nga về miễn thị thực cho công dân Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Chiều 15/10, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả câu hỏi của phóng viên về việc Nga chính thức miễn thị thực cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông từ ngày 15/10/2026, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: Vừa qua, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, hai bên đã ra tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới. Tuyên bố nêu rõ hai bên củng cố thúc đẩy mở rộng hợp tác lao động, tăng cường trao đổi du lịch giữa hai nước thông qua việc gia tăng số lượng các chuyến bay thường lệ và thuê chuyến, đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam nhập cảnh vào Nga và hướng tới áp dụng chế độ miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông.

Trên tinh thần đó, Việt Nam hoan nghênh chính sách của Nga về việc miễn thị thực cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông theo sắc lệnh số 730 ngày 12/10/2026 của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

*Trả lời câu hỏi phóng viên về mục tiêu của chính sách, Việt Nam triển khai thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông đi du lịch theo đoàn đến tỉnh Khánh Hòa, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:

Thời gian gần đây có nhiều tiến triển trong việc xuất nhập cảnh cũng như miễn thị thực giữa Việt Nam và các nước. Vừa qua, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang đã ký Nghị quyết số 325/NQ-CP ngày 12/10/2026 về việc miễn thị thực cho công dân nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa mang hộ chiếu phổ thông có giá trị của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đi du lịch theo đoàn đến Việt Nam trong Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, chính sách miễn thị thực được áp dụng từ ngày 12/10/2026 đến hết ngày 31/12/2027 đối với công dân nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa mang hộ chiếu phổ thông có giá trị của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (không bao gồm người mang hộ chiếu Đặc khu hành chính Hồng Kông, Ma Cao) theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, với mục đích du lịch theo đoàn (từ 2 người trở lên) đến Việt Nam theo chương trình du lịch trọn gói do doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức trong Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027.

Địa điểm và phạm vi du lịch là tỉnh Khánh Hòa. Du khách nhập cảnh, xuất cảnh qua Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh bằng các chuyến bay thẳng từ Trung Quốc đại lục, theo nguyên tắc nhập cảnh và xuất cảnh qua cùng một cửa khẩu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, việc thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông đi du lịch theo đoàn đến tỉnh Khánh Hòa là bước đi cụ thể nhằm triển khai nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao, hai Đảng, hai nước, trong đó có việc khởi động Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027 nhân chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 4/2026.

Chính sách nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho du khách Trung Quốc đến tham quan, du lịch Việt Nam; thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác du lịch giữa hai nước, qua đó góp phần củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, cũng như các chính sách mang tính thí điểm khác, trong quá trình triển khai chính sách miễn thị thực này, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ theo dõi, đánh giá, nghiên cứu kết quả để có những điều chỉnh phù hợp với thực tiễn.