Hoàn lưu siêu bão Champi rộng hàng trăm cây số, liệu có ảnh hưởng đến Biển Đông?

Theo bản tin của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), bán kính gió mạnh từ cấp 10 trở lên của bão Champi mở rộng khoảng 220km về phía Đông Bắc và 165km về phía Tây Nam tính từ tâm bão.

Trong ngày hôm nay, siêu bão Champi có thể mạnh thêm, sức gió tăng lên khoảng 195km/giờ, và duy trì cường độ siêu bão đến khoảng ngày 21 hoặc 22-10.

Mô hình vùng ảnh hưởng của siêu bão Champi. Ảnh: VNDMS.

Cũng theo JMA, những ngày sau đó, cường độ bão có thể suy yếu 1-2 cấp, xuống cấp 14-15, trước khi đi qua khu vực phía Bắc Đài Loan rồi hướng về vùng biển phía Đông Trung Quốc.

Bản tin gần nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, dựa trên các số liệu phân tích, siêu bão Champi đang nằm ở phần phía Nam của lưỡi áp cao cận nhiệt đới.

Trong 24 giờ tới, siêu bão Champi sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc và cường độ còn có thể mạnh lên cấp 17 (202-220km/giờ), giật trên cấp 17; sau đó duy trì cường độ cấp 16-17, giật trên cấp 17 đến chiều 22-10.

Hiện, các dự báo về khu vực đổ bộ của siêu bão Champi là chưa thực sự thống nhất, tuy nhiên các dự báo đều có một điểm chung là nhận định bão Champi ít khả năng di chuyển vào Biển Đông nước ta.

“Bão Champi ít khả năng di chuyển vào Biển Đông, xác suất vào khu vực Đông Bắc Biển Đông chỉ dưới 10%”, theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Tuy nhiên với cường độ được dự báo sẽ mạnh lên tới cấp 15-17, giật trên cấp 17, nên mặc dù không đổ bộ vào Biển Đông nhưng hoàn lưu của bão Champi cũng sẽ khiến gió ở khu vực phía Bắc của Biển Đông trong những ngày tới có xu hướng mạnh lên.

Dự báo khoảng ngày 21-10, hoàn lưu phía Tây của bão Champi sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc và khu vực Bắc Biển Đông làm cho cường độ gió ở đây mạnh lên cấp 6.

Bước sang ngày 23 và 24-10, ảnh hưởng của bão Champi gây gió Đông Bắc của khu vực phía Bắc của Biển Đông mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh.