Hoàn lưu siêu bão Champi gây gió mạnh, sóng lớn trên Biển Đông

Trên ảnh vệ tinh, mắt bão vẫn rõ nét, rộng khoảng 60km. Hoàn lưu mây siêu bão bắt đầu bao trùm Đài Loan và phía đông bắc đảo Luzon (Philippines).

Với sức gió mạnh cấp 17, giật trên cấp 17, siêu bão Champi đã vượt qua Sinlaku, trở thành cơn bão mạnh nhất khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương từ đầu năm 2026 đến nay.

Theo dự báo, ngày 24-10 bão Champi khi tới vùng biển phía đông Đài Loan, cường độ bão suy yếu xuống khoảng cấp 10, giật cấp 12. Sau đó, bão tiếp tục đi về phía khu vực Nhật Bản và Hàn Quốc và suy yếu thêm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, dù không đi vào Biển Đông song với gió bão mạnh cấp 16 - 17, bán kính ảnh hưởng rộng thì hoàn lưu phía tây của siêu bão Champi có thể gây gió mạnh ở vùng biển phía đông bắc Biển Đông.

Cụ thể, ở vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc đến bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao từ 3 - 5 mét, riêng vùng biển phía đông bắc có gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11, sóng biển cao từ 4 - 6 mét.

Ngoài ra, ngày và đêm 22-10, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8, sóng biển cao trên 2 mét.