Hoàn lưu siêu bão Champi có thể gây gió mạnh, sóng to ở Bắc Biển Đông

Ảnh vệ tinh tâm bão Champi lúc 13 giờ ngày 19-10. Nguồn: Chụp lại màn hình ứng dụng Zoom Earth

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sau khi đạt cường độ siêu bão cấp 16 vào chiều 18-10, bão Champi suy yếu xuống cấp 15 từ đêm 18-10 đến sáng 19-10. Từ trưa nay, bão mạnh trở lại cấp 16, giật trên cấp 17.

Lúc 13 giờ ngày 19-10, tâm bão ở khoảng 14,3 độ vĩ Bắc - 138,5 độ kinh Đông. Bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 1.700km về phía Đông Đông Nam, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) hơn 2.000km về phía Đông Nam.

Dựa trên số liệu phân tích khí quyển ở độ cao 1.500-5.000m, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, bão đang nằm ở phía Nam lưỡi áp cao cận nhiệt đới, trên vùng biển có nhiệt độ nước biển 29-30 độ C.

Trong 24 giờ tới, bão chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có thể mạnh lên tới cấp 17, giật trên cấp 17.

Bão sẽ duy trì cường độ cấp 16-17, giật trên cấp 17 đến chiều 22-10. Từ tối và đêm 22-10, khi nhiệt độ mặt nước biển giảm còn 27-28 độ C và lưỡi áp cao cận nhiệt đới suy yếu, bão có xu hướng giảm cấp và chuyển hướng Tây Bắc, lệch lên phía Bắc nhiều hơn.

Dự báo của Cơ quan khí tượng Nhật Bản về hướng di chuyển của siêu bão Champi. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cung cấp

Theo dự báo của Cơ quan khí tượng Nhật Bản, khoảng ngày 24-10, bão Champi có thể đổ bộ đảo Đài Loan (Trung Quốc) với cường độ khoảng cấp 15, giật trên cấp 17.

Cơ quan khí tượng Trung Quốc và Mỹ nhận định bão có thể đi lên vùng biển phía Bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc), hướng về các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang của Trung Quốc, thay vì đổ bộ trực tiếp vào đảo.

Trong khi đó, Cơ quan khí tượng Đài Loan (Trung Quốc) cũng dự báo bão di chuyển lên vùng biển phía Bắc đảo. Cơ quan khí tượng Hồng Công (Trung Quốc) nhận định bão có thể đi lướt qua phía Bắc đảo Đài Loan, sau đó hướng về đất liền Trung Quốc.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, các dự báo hiện chưa thống nhất về khu vực bão đổ bộ. Tuy nhiên, các cơ quan dự báo đều nhận định bão Champi ít khả năng đi vào Biển Đông.

Chiều 19-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đưa ra xác suất bão Champi đi vào khu vực Đông Bắc Biển Đông dưới 10%. Trong khi đó, xác suất bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó ảnh hưởng đến Đài Loan (Trung Quốc) và khu vực ven biển Trung Quốc là trên 80%.

Dù vậy, cơ quan này tiếp tục cảnh báo nguy cơ bão mạnh cấp 15-17, giật trên cấp 17, gây hoàn lưu xa, có thể khiến gió ở khu vực phía Bắc Biển Đông mạnh lên trong những ngày tới.

Khoảng ngày 21-10, hoàn lưu phía Tây của bão có thể ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông, khiến gió mạnh lên cấp 6. Trong các ngày 23 và 24-10, gió Đông Bắc ở phía Bắc Biển Đông có thể mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10. Sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.