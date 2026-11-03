Hoàn Lão đa dạng hóa nguồn phát triển đảng viên

Đảng bộ Trường THPT Lê Quý Đôn hiện có 4 chi bộ trực thuộc, với 68 đảng viên. Năm 2026, Đảng bộ trường được giao chỉ tiêu kết nạp 5 đảng viên. Nhờ tinh thần chủ động và quyết tâm cao, tính đến tháng 10/2026, Đảng bộ đã kết nạp được 12 đảng viên (toàn bộ đều là học sinh), đạt 240% so với chỉ tiêu đề ra.

Để tạo nguồn phát triển đảng viên trong thời gian tới, Đảng bộ trường đã giới thiệu 25 quần chúng ưu tú là học sinh tham gia lớp cảm tình Đảng. Dự kiến, năm 2027, Đảng bộ trường sẽ làm hồ sơ cho 16 quần chúng ưu tú đủ điều kiện để đề nghị xem xét kết nạp Đảng.

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn Nguyễn Phú Hữu cho biết: “Để đạt được những kết quả trên, thời gian qua, Đảng bộ trường đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát từ Đảng ủy xã Hoàn Lão. Bên cạnh đó là quyết tâm chính trị của Đảng ủy nhà trường, các chi ủy, chi bộ trực thuộc tinh thần nỗ lực, ý thức phấn đấu vươn lên không ngừng của các em học sinh. Để duy trì tính bền vững và chủ động trong công tác phát triển đảng viên, Đảng ủy trường sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp trọng tâm, như: Tăng cường chỉ đạo Đoàn trường đẩy mạnh các phong trào thi đua, qua đó phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố ưu tú từ sớm. Đồng thời phân công các chi bộ và đảng viên là giáo viên chủ nhiệm khối 12 tiếp tục theo dõi, đồng hành và định hướng cho học sinh ngay từ đầu năm học; chủ động lập danh sách, rà soát và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ lý lịch từ sớm; tích cực phối hợp với các cấp ủy, cơ quan có thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ thẩm tra, xác minh lý lịch chính trị theo đúng quy định”.

Trường THPT Lê Quý Đôn tổ chức kết nạp đảng viên cho các quần chúng là học sinh ưu tú - Ảnh: P.V

Đảng bộ xã Hoàn Lão hiện có 56 TCCSĐ, với 3.672 đảng viên. Thời gian qua, Đảng ủy xã Hoàn Lão đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác phát triển đảng viên nói riêng; đồng thời, xác định rõ chỉ tiêu, đối tượng, địa bàn trọng điểm cần tập trung tạo nguồn, phù hợp với đặc điểm từng thôn, cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy phân công rõ trách nhiệm cho từng đồng chí trong ban chấp hành, ban thường vụ phụ trách các tổ chức đảng trực thuộc; chỉ đạo các tổ chức chính trị-xã hội phát huy vai trò trong công tác phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú; đồng thời phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ quần chúng trong quá trình phấn đấu vào Đảng.

Kết quả công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ xã Hoàn Lão đã có nhiều chuyển biến tích cực. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn đảng bộ đã kết nạp được 86 đồng chí, đạt 111,6% chỉ tiêu tỉnh giao và 122,8% chỉ tiêu nghị quyết Đảng ủy xã đề ra.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hoàn Lão Nguyễn Cẩm Long, kết quả đạt được trong công tác phát triển đảng viên thời gian qua là nhờ sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở. Đảng bộ xã luôn nhất quán quan điểm “coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng”.

Quần chúng được xem xét kết nạp Đảng phải thực sự là nhân tố ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách qua các phong trào thi đua thực tiễn tại địa phương và đơn vị. Để đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp đề ra, Đảng ủy xã đã chỉ đạo rà soát, nắm chắc nguồn quần chúng ngay từ đầu năm, phân công cụ thể từng cấp ủy viên, đảng viên chính thức trực tiếp theo dõi, giúp đỡ, định hướng cho quần chúng phấn đấu.

“Đảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy chi bộ đa dạng hóa nguồn phát triển; quan tâm tạo nguồn từ đội ngũ cán bộ chi hội, chi đoàn, giáo viên, lực lượng vũ trang, bộ đội xuất ngũ và người lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; lấy kết quả phát triển đảng viên là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và người đứng đầu hằng năm. Từ đó, quyết tâm hoàn thành tốt chỉ tiêu phát triển đảng viên hằng năm và giai đoạn 2026-2030, từng bước nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ xã ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hoàn Lão Nguyễn Cẩm Long cho biết.