Hoãn đêm nhạc kỷ niệm 70 năm ca khúc 'Chiếc đèn ông sao'

Theo chị Hồng Tuyến, con gái út nhạc sĩ Phạm Tuyên, gia đình dự định tổ chức đêm nhạc mừng sinh nhật 70 tuổi của ca khúc “Chiếc đèn ông sao”. Tuy nhiên, do nhạc sĩ Phạm Tuyên đang điều trị tại bệnh viện, chương trình sẽ được lùi sang thời điểm khác.

“Đêm nhạc sẽ được rời sang ngày khác, hiện tại sức khỏe của ông là quan trọng nhất. Ngày 12/9 vừa qua, gia đình đã kịp tổ chức một buổi gặp mặt dành cho các khán giả nhí và ông. Khi nghe các cháu hát, ông vui lắm”, chị Hồng Tuyến chia sẻ.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên (bìa trái) cùng con gái út Hồng Tuyến. Ảnh: NVCC

Theo con gái nhạc sĩ, “Chiếc đèn ông sao” ra đời năm 1956, khi ông đang dạy học tại Nam Ninh (Trung Quốc). Trong dịp Trung thu, nhìn các sinh viên ở học xá rước đèn, nhạc sĩ nhớ quê hương da diết và sáng tác ca khúc để nguôi ngoai nỗi nhớ nhà.

Sau khi hoàn thành, tác phẩm được gửi về Đài Tiếng nói Việt Nam khoảng một tuần trước Trung thu năm 1956. Trong đêm rằm năm ấy, ca khúc lần đầu đến với công chúng qua làn sóng phát thanh, với phần thể hiện của ca sĩ, biên tập viên Anh Tuấn (Tuấn Kỳ), cùng tốp ca và tiếng đàn mandolin.

Từ đó, giai điệu “Chiếc đèn ông sao” lan tỏa rộng rãi, trở thành một phần ký ức Trung thu của nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Trước năm 1976, ca khúc còn được tiến sĩ âm nhạc Hans-Sanulig dàn dựng cho trẻ em Đức hát bằng tiếng Đức. Trong chuyến thăm Đức năm 1976, nhạc sĩ Phạm Tuyên có dịp nghe bản thu này và bày tỏ niềm hạnh phúc.

Bản nhạc viết tay bài hát “Chiếc đèn ông sao” của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Ảnh: Facebook nhạc sĩ Phạm Tuyên

Tháng 6/2026, gia đình nhạc sĩ trao tặng Trung tâm Lưu trữ quốc gia III 636 bản thảo bài hát viết tay của ông đã được số hóa. Trong đó có nhiều tác phẩm nổi tiếng như “Chiếc đèn ông sao”, “Như có Bác trong ngày đại thắng”, “Chú voi con ở Bản Đôn”...

Nhạc sĩ Phạm Tuyên sinh năm 1930, quê gốc Hải Dương (nay thuộc Hải Phòng), là tác giả của gần 700 ca khúc, trong đó có nhiều sáng tác gắn bó sâu sắc với đời sống văn hóa, tinh thần của người Việt.