Hoàn cảnh anh Lê Hòa Bình rất cần sự chia sẻ từ cộng đồng

Anh Lê Hòa Bình, ngụ ấp Long Định, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp cần sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Anh Lê Hòa Bình sinh năm 1975. Từ nhỏ, sau một cơn sốt bại liệt, anh bị teo cơ tay chân, liệt nửa người phải. Lớn lên, anh Bình vẫn được đi học, đến lớp 6 thì nghỉ. Cuộc sống vốn nghèo khó, anh luôn nỗ lực mới có đủ cái ăn cái mặc.

Rồi anh nên duyên vợ chồng cùng chị Văng Kim Phụng (sinh năm 1985), hiền lành nhưng bị hạn chế về trí não.

Cuộc sống tuy vất vả nhưng chan chứa tình vợ chồng. Hạnh phúc nhất là khi anh chị có 1 đứa con.

Tuy nhiên, phần số chưa cho anh được vui sống bình an. Ngày 3-3-2026, trên đường chạy xe ba bánh đi bán vé số về, vì tránh 1 xe phía trước, xe của anh Bình bị lật vào lề. Cú té ngã làm anh Bình gãy cẳng chân phải.

“Họa vô đơn chí”, sau 7 tháng điều trị vừa tạm ổn, ngày 4-10-2026, anh tiếp tục đi bán vé số thì lại không may, xe bị kẹt tay ga không dừng lại được, anh đâm xe vào hàng rào, chấn thương vùng mắt, gãy xương gò má, gãy một xương sườn và lóng xương tay gần bả vai, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Anh vừa xuất viện về nhà vào hôm 9-10-2026. Con trai anh (sinh năm 2014) - năm nay học lớp 7, Trường THCS Hòa Long (điểm Long Thắng), phải nghỉ học thay cha đi bán vé số, bởi vì gia đình không còn bất cứ nguồn thu nhập nào cả.

Trong căn nhà vừa đủ cho 3 con người nương tạm vào nhau, những đêm mưa làm lòng anh Bình quặn thắt vì sự bất lực trước nghịch cảnh. Bệnh tình của anh thì cần tiền mua thuốc nhưng ngoài trợ cấp xã hội 750.000 đồng/tháng, vợ chồng anh chẳng còn nguồn thu nào khác.

Mọi sự giúp đỡ hoàn cảnh gia đình anh Lê Hòa Bình, xin liên hệ Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp, đường D2B, khu Quảng trường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, điện thoại 0273.3977.596. Số tài khoản: 8620131570 Ngân hàng BIDV Việt Nam, Chi nhánh Tiền Giang (nội dung ghi rõ giúp đỡ gia đình anh Lê Hòa Bình).