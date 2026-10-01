Hoại tử 1 cánh mũi sau khi tiêm filler làm đẹp

Trước đó, nam bệnh nhân thực hiện tiêm filler vùng mũi tại một spa. Chỉ một ngày sau thủ thuật, bệnh nhân xuất hiện tình trạng sưng đau vùng mũi, chảy nhiều dịch mủ và hoại tử một phần cánh mũi. Nhận thấy tình trạng bất thường, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương và được nhập viện để điều trị.

Qua thăm khám Ths. Bs. Vũ Đình Tâm, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, nhận thấy vùng mũi hoại tử 1 phần cánh mũi, viêm tấy, nhiều mụn mủ toàn bộ vùng mũi. Sau một tuần điều trị, tình trạng bệnh nhân ổn định và được xuất viện.

Bác sĩ thăm khám tình trạng của bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Tiêm filler ngày càng phổ biến trong thẩm mỹ, đặc biệt là tiêm vùng mũi để cải thiện hình dáng khuôn mặt. Tuy nhiên, đây không phải là một thủ thuật làm đẹp đơn giản mà là một can thiệp y khoa có thể tiềm ẩn những biến chứng nghiêm trọng nếu thực hiện không đúng kỹ thuật hoặc tại cơ sở không đủ điều kiện.

Trường hợp trên cho thấy biến chứng sau tiêm filler có thể xuất hiện rất nhanh và hậu quả có thể nghiêm trọng hơn nhiều so với những phản ứng thông thường như sưng, bầm tím hoặc đau nhẹ sau tiêm.

Tắc mạch – biến chứng nguy hiểm cần đặc biệt lưu ý

Ths. Bs. Vũ Đình Tâm cho biết, một trong những biến chứng nghiêm trọng nhất của tiêm filler là tắc mạch. Tình trạng này có thể xảy ra khi filler đi vào lòng mạch hoặc gây chèn ép mạch máu, làm giảm hoặc ngừng dòng máu đến mô. Khi mô bị thiếu máu, thiếu oxy kéo dài, tổn thương có thể tiến triển thành hoại tử.

Vùng mũi đặc biệt cần thận trọng bởi hệ thống mạch máu vùng mặt có cấu trúc phức tạp và có các nhánh nối với hệ thống mạch quanh mắt. Vì vậy, ngoài nguy cơ tổn thương mô và hoại tử, tắc mạch do filler trong một số trường hợp nghiêm trọng còn có thể gây mất thị lực, đột quỵ não, thậm chí tử vong.

Bên cạnh tắc mạch, tiêm filler không bảo đảm vô khuẩn hoặc không đúng quy trình còn có thể dẫn đến nhiễm trùng, áp xe, viêm mô, tổn thương da và sẹo. Những biến chứng này có thể cần điều trị kéo dài và ảnh hưởng lâu dài đến kết quả thẩm mỹ.

Theo TS. BS. Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, để giảm thiểu nguy cơ, người thực hiện cần hiểu rõ giải phẫu mạch máu vùng mặt, chỉ định và chống chỉ định của filler, kỹ thuật tiêm an toàn, đồng thời phải có khả năng nhận biết và xử trí sớm các biến chứng. Người sử dụng filler nên lựa chọn nhân viên y tế được cấp phép, có đào tạo và kinh nghiệm phù hợp về tiêm filler.

Sau tiêm filler, nếu xuất hiện đau dữ dội hoặc đau tăng nhanh, da vùng tiêm trắng bệch, tím/xanh, lạnh bất thường, xuất hiện tổn thương da hoặc dấu hiệu hoại tử, người bệnh cần được khám ngay.

Đặc biệt, các triệu chứng như nhìn mờ, đau mắt, nhìn đôi, mất thị lực, yếu liệt, méo miệng hoặc nói khó cần được coi là dấu hiệu cấp cứu và phải nhanh chóng đến cơ sở y tế có khả năng xử trí biến chứng.

Với các trường hợp nghi ngờ tắc mạch, thời gian có ý nghĩa quan trọng. Việc phát hiện và điều trị càng sớm có thể giúp hạn chế tổn thương mô và các di chứng nghiêm trọng.