Hoài Linh vắng mặt trong đám cưới con nuôi Hoài Lâm

Ngày 6/10, Hoài Lâm và Ngọc Trinh tổ chức hôn lễ tại quê nhà Vĩnh Long sau lễ vu quy diễn ra trước đó một ngày. Đám cưới của nam ca sĩ được tổ chức theo hướng ấm cúng, gần gũi với khoảng 200 khách mời là người thân, bạn bè và đồng nghiệp.

Trong ngày trọng đại, sự vắng mặt của Hoài Linh nhận được nhiều sự chú ý. Hoài Linh là cha nuôi, đồng thời là người có ảnh hưởng lớn đến những bước đầu trong sự nghiệp của Hoài Lâm. Tuy nhiên, tại hôn lễ diễn ra ở Vĩnh Long, Hoài Linh không xuất hiện.

Hoài Lâm và Ngọc Trinh tổ chức hôn lễ tại quê nhà Vĩnh Long.

Hoài Lâm kết hôn với Ngọc Trinh, cô gái sinh năm 2004, không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Cặp đôi tổ chức lễ vu quy tại nhà gái ngày 5/10, sau đó làm lễ tân hôn tại nhà riêng của Hoài Lâm ở xã Tân Lược, Vĩnh Long vào trưa 6/10. Trong lễ cưới, Hoài Lâm diện áo dài đỏ, tự lái xe máy đón cô dâu về nhà trai.

Trước thềm hôn lễ, Hoài Lâm từng có cuộc gặp đáng chú ý với Hoài Linh tại Nhà thờ Tổ nghiệp. Hôm 22/9, nam ca sĩ đưa Ngọc Trinh đến ra mắt cha nuôi trong dịp giỗ Tổ sân khấu. Tại đây, Hoài Linh gửi lời chúc phúc đến Hoài Lâm: “Chúc con luôn hạnh phúc, an nhiên và tiếp tục hát để đáp lại tình cảm của khán giả”. Khoảnh khắc hai cha con hội ngộ, song ca cùng nhau nhận được sự quan tâm của khán giả.

Hoài Lâm và Hoài Linh tại Nhà thờ Tổ nghiệp.

Hoài Linh và Hoài Lâm có mối quan hệ cha nuôi - con nuôi kéo dài nhiều năm. Hoài Lâm được Hoài Linh nhận làm con nuôi từ khi còn thiếu niên và dìu dắt trên con đường nghệ thuật. Hai người từng đóng chung Quý tử bất đắc dĩ và Tía tui là cao thủ, trước khi không còn tái hợp trên màn ảnh trong khoảng 10 năm.

Trong sự nghiệp, Hoài Lâm từng tạo dấu ấn với Quý tử bất đắc dĩ, Tía tui là cao thủ, Yêu em bất chấp và sau đó trở lại màn ảnh rộng với Thiên đường máu. Trong khi đó, Hoài Linh có sự nghiệp điện ảnh đồ sộ hơn với nhiều tác phẩm đạt doanh thu đáng chú ý. Riêng Làm giàu với ma từng thu khoảng 128 tỷ đồng, còn Làm giàu với ma 2 vượt mốc 100 tỷ đồng. Đây là doanh thu của toàn bộ phim, không phải thu nhập cá nhân của Hoài Linh.

Dù Hoài Linh vắng mặt, đám cưới Hoài Lâm vẫn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thân thiết. Đáng chú ý, Đàm Vĩnh Hưng từ TP.HCM về Vĩnh Long để chung vui cùng đàn em. Anh xuất hiện tại tiệc cưới vào trưa 6/10, hát sáu ca khúc và cùng các đồng nghiệp gửi lời chúc phúc đến Hoài Lâm.

Đàm Vĩnh Hưng từ TP.HCM về Vĩnh Long để chung vui cùng Hoài Lâm.

Đàm Vĩnh Hưng cũng có mối quan hệ đặc biệt với Hoài Lâm. Khi Hoài Lâm 14 tuổi, Hoài Linh nhận con nuôi rồi gửi anh sang công ty của Đàm Vĩnh Hưng để học hát. Đàm Vĩnh Hưng từng gọi Hoài Lâm là “đồ đệ”, còn nam ca sĩ gọi đàn anh là “sư phụ”. Sau 17 năm, cả hai vẫn giữ mối quan hệ dù đều trải qua nhiều biến động trong nghề và cuộc sống.

Tại tiệc cưới, Đàm Vĩnh Hưng thể hiện Lâu đài tình ái, Thiên đàng ái ân - Xót xa - Thành phố buồn, Chờ đông và Anh đau từ lúc em đi. Các ca sĩ Thanh Tú, Hoàng Thức, Tuấn Tú cùng nhạc sĩ Lê Hồng Phúc cũng góp vui bằng những tiết mục dành tặng cô dâu, chú rể.

Sau các nghi thức, Hoài Lâm và Ngọc Trinh cùng đến từng bàn tiệc để cảm ơn khách mời. Với Hoài Lâm, ngày vui đánh dấu một chặng đường mới trong cuộc sống. Còn sự vắng mặt của Hoài Linh, tiếp tục là chi tiết khiến khán giả quan tâm.