Hoài Linh chọn rẽ hướng ở tuổi 56

Năm 2026, Hoài Linh đang cho thấy một chặng đường mới trên màn ảnh rộng khi liên tiếp góp mặt trong những dự án có quy mô thương mại đáng chú ý. Sau hai phần Làm Giàu Với Ma mang về tổng doanh thu khoảng 229 tỷ đồng, nam nghệ sĩ tiếp tục xuất hiện trong các dự án điện ảnh mới với màu sắc đa dạng hơn.

Hoài Linh là một trong những nghệ sĩ có hành trình lâu năm với điện ảnh Việt. Từ những vai diễn mang màu sắc hài quen thuộc, ông từng góp mặt trong nhiều phim đạt doanh thu đáng kể như Nhà Có 5 Nàng Tiên, Quý Tử Bất Đắc Dĩ, Tía Tui Là Cao Thủ hay Già Gân, Mỹ Nhân Và Găng Tơ. Những tác phẩm này góp phần tạo nên một dấu ấn riêng của Hoài Linh trên màn ảnh rộng, bên cạnh sự nghiệp sân khấu và truyền hình.

Ở tuổi 56, Hoài Linh có những lựa chọn mới sau dấu ấn 229 tỷ đồng.

Sau một thời gian hạn chế xuất hiện trong các dự án điện ảnh, Hoài Linh trở lại với Làm Giàu Với Ma vào năm 2024. Bộ phim mang về hơn 128 tỷ đồng, trở thành một trong những cột mốc phòng vé đáng chú ý trong chặng đường điện ảnh của nam nghệ sĩ. Thành tích này cũng mở ra một giai đoạn mới khi Hoài Linh tiếp tục góp mặt trong phần hai Làm Giàu Với Ma 2: Cuộc Chiến Hột Xoàn, với doanh thu hơn 100 tỷ đồng.

Tính cả hai phần, thương hiệu Làm Giàu Với Ma mang về khoảng 229 tỷ đồng. Con số này cho thấy sức hút phòng vé của những dự án có sự tham gia của Hoài Linh vẫn là một yếu tố đáng chú ý, đồng thời đưa nam nghệ sĩ trở lại với nhóm những gương mặt quen thuộc của điện ảnh thương mại Việt.

Sau thành công của 2 phần phim Làm Giàu Với Ma, Hoài Linh trở lại màn ảnh rộng với Người Được Chọn.

Bước sang năm 2026, lựa chọn dự án của Hoài Linh tiếp tục có sự thay đổi. Nam nghệ sĩ góp mặt trong Người Được Chọn của đạo diễn Mai Thế Hiệp, đảm nhận vai thầy Thạch. Nhân vật mang màu sắc riêng, gắn với nghi lễ hầu đồng và tín ngưỡng thờ Mẫu, qua đó mở rộng dạng vai mà Hoài Linh theo đuổi trên màn ảnh.

Bên cạnh đó, ông còn tham gia La Bàn Không Hướng Bắc, dự án điện ảnh đầu tay của đạo diễn Quách Beem. Bộ phim gây chú ý khi quy tụ Hoài Linh và Quyền Linh, hai nghệ sĩ cùng tên Linh nhưng chưa từng đóng chung một phim điện ảnh. Việc xuất hiện trong những dự án mới cho thấy Hoài Linh vẫn duy trì hoạt động ở lĩnh vực điện ảnh thay vì chỉ gắn với những hình ảnh quen thuộc trước đây.

Điểm đáng chú ý trong chặng đường hiện tại của Hoài Linh là các dự án ông lựa chọn đều hướng đến thị trường đại chúng và có yếu tố thương mại rõ nét. Sau dấu mốc hơn 200 tỷ đồng từ hai phần Làm Giàu Với Ma, nam nghệ sĩ tiếp tục xuất hiện trong những tác phẩm được kỳ vọng về khả năng tiếp cận khán giả rộng rãi.

Khán giả mong chờ sự tái xuất của Hoài Linh trong thời gian tới.

Ở tuổi 56, Hoài Linh vì thế đang bước vào một giai đoạn khác của sự nghiệp điện ảnh. Nếu trước đây hình ảnh của ông thường gắn với phim hài và những vai diễn tạo tiếng cười, các dự án mới đang mở ra cơ hội để nam nghệ sĩ thử nghiệm những màu sắc nhân vật khác nhau, đồng thời duy trì sự hiện diện tại phòng vé.

Có thể thấy, hành trình điện ảnh của Hoài Linh tiếp tục được nối dài theo hướng chú trọng các tác phẩm thương mại. Sau cột mốc 229 tỷ đồng từ Làm Giàu Với Ma, những bộ phim tiếp theo sẽ là chặng đường mới để nam nghệ sĩ tiếp tục tạo dấu ấn trên màn ảnh rộng.