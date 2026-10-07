Hoài Lâm 'xả' kho ảnh cưới, cô dâu Ngọc Trinh có khoảnh khắc gây chú ý

Một ngày sau đám cưới, Hoài Lâm "xả" ảnh hậu trường tiệc cưới kèm trạng thái: "Nhìn lại một chút". Điều khiến fan chú ý là vợ chồng Hoài Lâm đều đeo vàng 'trĩu cổ' trong ngày trọng đại.

"Vậy là ngày vui của Lâm và gia đình cũng đã qua rồi. Mấy ngày nay Lâm nhận được rất nhiều lời chúc, những tin nhắn, những tình cảm của mọi người dành cho hai đứa. Thật sự Lâm không biết phải nói sao cho hết sự biết ơn của mình", Hoài Lâm bộc bạch.

Theo nam ca sĩ, anh may mắn vì trong ngày quan trọng của mình có gia đình, có người thân, có bạn bè, có anh chị em đồng nghiệp và có rất nhiều khán giả cùng chia vui. "Lâm chỉ mong từ hôm nay mình sẽ sống tốt hơn, biết yêu thương và có trách nhiệm hơn, để không phụ những tình cảm mà mọi người đã dành cho mình", anh nói.

Diện mạo bà xã Hoài Lâm trong ngày trọng đại khiến fan trầm trồ. Hoài Lâm cho biết anh rất hồi hộp trước ngày đón cô dâu về nhà.

Giọng ca 9X cũng ra mắt ca khúc "Bên em" do anh sáng tác tặng bạn đời. Trong lời cầu hôn vợ hồi tháng 9, ca sĩ hứa sẽ nỗ lực thấu hiểu và lắng nghe để hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Trước đó, hai gia đình tổ chức lễ xuất giá cho cô dâu tại nhà gái tối 4/10 và tiệc vu quy ở nhà gái vào sáng 5/10. Theo phong tục, đây thường là nghi lễ diễn ra vào đêm trước ngày cô dâu về nhà chồng, nhằm thông báo với tổ tiên việc gả con gái. Trong dịp này, cô dâu cũng bày tỏ lòng biết ơn với cha mẹ, nhận của hồi môn và nghe những lời dặn dò về cuộc sống hôn nhân, cách ứng xử với gia đình chồng.

Bạn đời của Hoài Lâm tên Ngọc Trinh, sinh năm 2004, cùng quê Vĩnh Long. Cô không hoạt động nghệ thuật, chủ yếu bán hàng online. Trước khi đến với Ngọc Trinh, Hoài Lâm trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống riêng.