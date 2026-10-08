Hoài Lâm viết tâm thư sau đám cưới, hứa sống trách nhiệm hơn

Sau ngày vui tại quê nhà Vĩnh Long, Hoài Lâm chia sẻ loạt hình ảnh trong hôn lễ cùng bà xã Ngọc Trinh. Đi kèm những khoảnh khắc đáng nhớ, nam ca sĩ viết tâm thư để gửi lời cảm ơn đến những người đã dành tình cảm, lời chúc và sự hiện diện cho hai vợ chồng.

Hoài Lâm viết tâm thư và chia sẻ loạt hình ảnh trong hôn lễ cùng bà xã Ngọc Trinh.

Hoài Lâm mở đầu tâm thư bằng những dòng đầy xúc động: “Vậy là ngày vui của Lâm và gia đình cũng đã qua rồi. Mấy ngày nay Lâm nhận được rất nhiều lời chúc, những tin nhắn, những tình cảm của mọi người dành cho hai đứa. Thật sự Lâm không biết phải nói sao cho hết sự biết ơn của mình.

Trước hết, Lâm cảm ơn ba mẹ hai bên. Cảm ơn ba mẹ đã luôn thương, luôn lo lắng và ở bên tụi con. Ngày vui của con cũng là niềm vui của ba mẹ, nên con biết ơn ba mẹ nhiều lắm.

Lâm cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị em họ hàng hai bên, bà con lối xóm, bạn bè gần xa đã đến chung vui với gia đình. Có người bận rộn, có người ở xa nhưng vẫn cố gắng đến, Lâm trân trọng từng sự có mặt và từng lời chúc của mọi người.

Cảm ơn các anh chị em nghệ sĩ, những người thầy, người anh, người chị, công ty, quản lý, người bạn đã dành thời gian đến với Lâm trong ngày đặc biệt này. Lâm vui lắm và thật sự quý tình cảm của mọi người.

Và Lâm cũng muốn cảm ơn tất cả khán giả đã luôn thương Lâm. Có thể Lâm không biết hết từng người, cũng không thể trả lời hết từng lời chúc, nhưng Lâm đọc và cảm nhận được hết tình cảm mọi người dành cho mình. Có những người đã thương Lâm từ rất lâu, cũng có những người mới biết đến Lâm nhưng vẫn gửi lời chúc rất dễ thương. Đối với Lâm, tất cả đều đáng quý.

Lâm may mắn vì trong ngày quan trọng của mình có gia đình, có người thân, có bạn bè, có anh chị em đồng nghiệp và có rất nhiều khán giả cùng chia vui. Lâm chỉ mong từ hôm nay mình sẽ sống tốt hơn, biết yêu thương và có trách nhiệm hơn, để không phụ những tình cảm mà mọi người đã dành cho mình. Cảm ơn mọi người đã đến, đã chúc phúc và đã thương hai đứa.

Lâm không biết nói gì hơn ngoài hai chữ biết ơn. Trong thời gian tổ chức hôn lễ khó tránh những thiếu sót vợ, chồng em mong cả nhà thông cảm bỏ qua ạ. Thật lòng cảm ơn mọi người rất nhiều”, ký tên Hoài Lâm.

Hoài Lâm và vợ Ngọc Trinh.

Trong lời chia sẻ, điều khiến công chúng chú ý là Hoài Lâm không chỉ gửi lời cảm ơn mà còn nhắc đến mong muốn thay đổi sau khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Câu nói “sống tốt hơn, biết yêu thương và có trách nhiệm hơn” cho thấy nam ca sĩ đặt nhiều kỳ vọng vào chặng đường phía trước.

Đám cưới Hoài Lâm và Ngọc Trinh diễn ra tại quê nhà Vĩnh Long ngày 6/10, sau lễ vu quy được tổ chức trước đó một ngày. Hôn lễ được tổ chức tương đối kín đáo, chủ yếu có người thân, bạn bè và một số đồng nghiệp thân thiết tham dự. Đáng chú ý, Hoài Lâm tự lái xe máy đưa cô dâu về nhà trai sau nghi thức rước dâu.

Trong ngày trọng đại, Đàm Vĩnh Hưng có mặt để chúc mừng Hoài Lâm. Nam ca sĩ còn dành thời gian giao lưu, song ca cùng đàn em tại tiệc cưới. Hình ảnh hôn lễ giản dị, ấm cúng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Ở lĩnh vực phim ảnh, Hoài Lâm từng góp mặt trong Quý tử bất đắc dĩ với doanh thu khoảng 44 tỷ đồng. Sau đó, anh tham gia Tía tui là cao thủ, tác phẩm đạt khoảng 50 tỷ đồng tại phòng vé.

Hoài Lâm từng góp mặt trong Quý tử bất đắc dĩ.

Năm 2018, Hoài Lâm đảm nhận vai nam chính trong Yêu em bất chấp, đóng cùng Ngọc Thanh Tâm. Đây là một trong những vai diễn đáng chú ý của nam ca sĩ trên màn ảnh rộng.

Sau khoảng 7 năm vắng bóng điện ảnh, Hoài Lâm trở lại với Thiên Đường Máu. Tác phẩm ra mắt cuối năm 2025 và tiếp tục ghi nhận doanh thu trong năm 2026, đạt khoảng 126 tỷ đồng. Đây cũng là bộ phim có doanh thu cao nhất trong số những tác phẩm điện ảnh Hoài Lâm từng tham gia.

Từ âm nhạc đến điện ảnh, Hoài Lâm từng có quãng thời gian gián đoạn sự nghiệp nhưng vẫn duy trì được sự quan tâm của khán giả. Sau đám cưới, Hoài Lâm đang bước vào một chặng đường mới trong cuộc sống. Bên cạnh gia đình, nam ca sĩ được kỳ vọng tiếp tục trở lại với các hoạt động nghệ thuật và có thêm những dự án mới trong thời gian tới.