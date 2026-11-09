Hoài Lâm tiếp tục đổi tên mới sau khi cưới Ngọc Trinh

Sau khi tổ chức đám cưới với Ngọc Trinh tại quê nhà Vĩnh Long, Hoài Lâm tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi bất ngờ xuất hiện với nghệ danh mới Young Tulam. Đây là lần thay đổi tên hoạt động nghệ thuật tiếp theo của nam ca sĩ sinh năm 1995, khiến khán giả không khỏi tò mò về định hướng âm nhạc mà anh đang theo đuổi.

Cụ thể, trong một sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, Hoài Lâm không sử dụng nghệ danh Lam Tarzan như trước mà chuyển sang tên gọi Young Tulam. Động thái này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, bởi thời gian gần đây, nam ca sĩ liên tục có những thay đổi về tên gọi cũng như hình ảnh hoạt động nghệ thuật.

Hoài Lâm sử dụng nghệ danh mới là Young Tulam sau khi đổi nghệ danh Lam Tarzan trước đó.

Đáng chú ý, trước đó, Hoài Lâm từng chia sẻ mong muốn tập trung nhiều hơn cho dự án mang tên Young Tulo trong chặng đường âm nhạc tiếp theo. Nam ca sĩ khẳng định không có ý định từ bỏ những dòng nhạc từng làm nên tên tuổi, đặc biệt là ballad nhẹ nhàng và dân ca. Tuy nhiên, bên cạnh những màu sắc quen thuộc, anh cũng muốn thử nghiệm các thể loại mới để làm phong phú thêm hành trình sáng tạo của bản thân.

Theo chia sẻ của giọng ca sinh năm 1995, những thử nghiệm này có thể mang đến các sản phẩm khác biệt so với hình ảnh mà công chúng từng biết đến. Anh mong khán giả có thể kiên nhẫn, cởi mở hơn trước những thay đổi, thay vì mặc định bản thân chỉ phù hợp với một dòng nhạc nhất định.

Có thể thấy, Hoài Lâm đang muốn mở rộng giới hạn sáng tạo thay vì tiếp tục đóng khung mình trong hình ảnh nam ca sĩ chuyên trị những bản ballad trữ tình hay các ca khúc mang âm hưởng dân ca. Đây cũng là cách để anh tìm kiếm màu sắc riêng, đồng thời có thêm không gian thể hiện cá tính âm nhạc trong giai đoạn mới của sự nghiệp.

Dẫu vậy, việc liên tục thay đổi nghệ danh cũng đặt ra không ít câu hỏi về chiến lược hoạt động của nam ca sĩ. Young Tulo, Lam Tarzan hay mới nhất là Young Tulam liệu có phải những dự án riêng biệt, hay chỉ là các tên gọi phục vụ cho từng hướng thử nghiệm âm nhạc? Hiện tại, Hoài Lâm chưa đưa ra thông tin cụ thể về mối liên hệ giữa những nghệ danh này cũng như khả năng Young Tulam sẽ thay thế hoàn toàn các tên gọi trước đó.

Hoài Lâm khiến khán giả khó hiểu khi liên tục đổi nghệ danh mới.

Bên cạnh những chuyển động trong sự nghiệp, cuộc sống riêng của Hoài Lâm thời gian qua cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Nam ca sĩ vừa tổ chức hôn lễ với Ngọc Trinh tại quê nhà Vĩnh Long, đánh dấu cột mốc mới trong chuyện tình cảm.

Sau đám cưới, những động thái tiếp theo của Hoài Lâm càng thu hút sự chú ý. Từ chuyện đời tư đến việc liên tục thay đổi nghệ danh, nam ca sĩ đang cho thấy nhiều chuyển biến trong cuộc sống và con đường nghệ thuật. Dù lựa chọn hướng đi nào, điều khán giả chờ đợi vẫn là những sản phẩm âm nhạc đủ sức tạo dấu ấn, giúp Hoài Lâm khẳng định bản thân sau những giai đoạn nhiều biến động.