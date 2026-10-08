Hoài Lâm sau đám cưới: 'Mong sẽ sống tốt hơn, trách nhiệm hơn từ hôm nay'

Mới đây, Hoài Lâm đăng bài viết dài trên trang cá nhân, gửi lời cảm ơn những người đã chúc phúc và đồng hành cùng anh trong hôn lễ diễn ra tại Vĩnh Long vừa qua.

Nam ca sĩ cho biết những ngày qua nhận được nhiều lời chúc, tin nhắn và tình cảm của mọi người dành cho anh và bà xã Ngọc Trinh. "Thật sự Lâm không biết phải nói sao cho hết sự biết ơn của mình", nam ca sĩ bày tỏ.

Hoài Lâm cảm ơn bố mẹ hai bên, họ hàng, bà con lối xóm, bạn bè, đồng nghiệp, những người thầy, anh chị em nghệ sĩ, công ty, quản lý và khán giả. Anh nói dù không thể biết hết hoặc trả lời từng lời chúc, anh vẫn đọc và cảm nhận được tình cảm mọi người dành cho mình. Anh trân trọng sự có mặt của các khách mời trong ngày trọng đại vì biết có người bận rộn hoặc ở xa nhưng vẫn cố gắng đến.

Sau lễ cưới, Hoài Lâm cùng vợ gửi lời cảm ơn đến những người đã chúc phúc.

"Lâm may mắn vì trong ngày quan trọng của mình có gia đình, có người thân, có bạn bè, có anh chị em đồng nghiệp và có rất nhiều khán giả cùng chia vui", anh viết.

Sau những lời cảm ơn, Hoài Lâm bày tỏ mong muốn thay đổi bản thân sau khi bước vào cuộc sống hôn nhân. "Lâm chỉ mong từ hôm nay mình sẽ sống tốt hơn, biết yêu thương và có trách nhiệm hơn, để không phụ những tình cảm mà mọi người đã dành cho mình", nam ca sĩ tự nhủ.

Trước đó, đám cưới đậm chất miền Tây của Hoài Lâm và Ngọc Trinh diễn ra tại quê nhà Vĩnh Long vào 6/10. Gia đình nam ca sĩ tiếp đón hàng trăm khách mời, trong đó có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng một số nghệ sĩ thân thiết với Hoài Lâm như Nhật Thanh, Hoàng Thức...

Trước hôn lễ chính thức, tối 5/10, Hoài Lâm tổ chức tiệc nhóm họ nhà trai và tham gia tiệc vu quy nhà gái tối 4/10. Anh và bà xã được khen đẹp đôi, nhận nhiều lời chúc phúc từ khán giả trên mạng xã hội.

Vợ chồng Hoài Lâm trong ngày trọng đại. Anh mong từ hôm nay sẽ sống tốt hơn, biết yêu thương và có trách nhiệm hơn, để không phụ những tình cảm mà mọi người đã dành cho mình.

Ngọc Trinh, vợ Hoài Lâm, sinh năm 2004, cùng quê Vĩnh Long và không hoạt động nghệ thuật. Cô chủ yếu bán hàng online.

Hoài Lâm sinh năm 1995, được NSƯT Hoài Linh nhận làm con nuôi từ năm 13 tuổi. Anh được biết đến rộng rãi sau khi giành quán quân Gương mặt thân quen 2014. Năm 2020, anh gây chú ý với 2 bản hit: "Hoa nở không màu" và "Buồn làm chi em ơi". Những năm gần đây, nam ca sĩ chủ yếu biểu diễn tại các phòng trà, có thời gian sử dụng tên thật Tuấn Lộc thay cho nghệ danh Hoài Lâm.

Trước khi kết hôn với Ngọc Trinh, Hoài Lâm trải qua nhiều biến động trong đời sống riêng. Anh từng kết hôn với Cindy Lư, cháu nội NSƯT Bảo Quốc, và có hai con gái. Sau khi hôn nhân tan vỡ, nam ca sĩ về quê sống cùng bố mẹ. Cuối năm 2018, anh từng tuyên bố dừng ca hát để chữa bệnh.

Sau đó, Hoài Lâm trải qua một số mối tình, trong đó có ba năm gắn bó với người mẫu tự do Kim Ngân ở Cần Thơ. Đầu năm 2024, Kim Ngân xác nhận hai người đã chia tay một thời gian. Cũng trong giai đoạn này, Hoài Lâm cho biết đang điều trị bệnh liên quan đến thần kinh, từng nhập viện và tạm ngưng ca hát trong ba tháng.