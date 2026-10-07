Hoài Lâm mong 'sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn'

Sau hôn lễ với bà xã Ngọc Trinh, Hoài Lâm có bài viết trên trang cá nhân để gửi lời cảm ơn tới gia đình, họ hàng, đồng nghiệp và khán giả dành tình cảm, lời chúc cho vợ chồng anh trong ngày trọng đại. Nam ca sĩ cho biết những ngày qua, anh nhận được nhiều lời chúc và tin nhắn từ mọi người. “Thật sự Lâm không biết phải nói sao cho hết sự biết ơn của mình”, anh chia sẻ.

Hoài Lâm dành lời cảm ơn đầu tiên tới cha mẹ hai bên vì luôn yêu thương, lo lắng và đồng hành cùng vợ chồng anh. Nam ca sĩ cho biết anh trân trọng việc ngày vui của mình cũng trở thành niềm vui của cha mẹ.

Anh đồng thời gửi lời cảm ơn tới họ hàng hai bên, bà con lối xóm và bạn bè gần xa đã tới chung vui. Theo Hoài Lâm, có những người dù bận rộn hoặc ở xa vẫn cố gắng có mặt trong ngày đặc biệt của vợ chồng anh. Hoài Lâm cũng nhắc tới các nghệ sĩ, đồng nghiệp và bạn bè đã dành thời gian tới dự hôn lễ. Anh cho biết bản thân rất vui và trân trọng tình cảm mọi người dành cho mình.

Hình ảnh của vợ chồng Hoài Lâm trong hôn lễ. Ảnh: FBNV.

Nam ca sĩ cũng đặc biệt gửi lời cảm ơn tới khán giả. Hoài Lâm thừa nhận không thể biết hết hoặc trả lời toàn bộ lời chúc, nhưng anh vẫn đọc và cảm nhận được tình cảm của người hâm mộ.

“Có những người đã thương Lâm từ rất lâu, cũng có những người mới biết đến nhưng vẫn gửi lời chúc rất dễ thương. Đối với Lâm, tất cả đều đáng quý. Tôi may mắn vì trong ngày quan trọng có gia đình, có người thân, bạn bè, anh chị em đồng nghiệp và rất nhiều khán giả cùng chia vui. Lâm chỉ mong từ hôm nay mình sẽ sống tốt hơn, biết yêu thương và có trách nhiệm hơn, để không phụ tình cảm mọi người đã dành cho. Cảm ơn mọi người đã đến, chúc phúc và thương hai đứa. Lâm không biết nói gì hơn ngoài hai chữ biết ơn”, anh chia sẻ.

Cuối bài viết, Hoài Lâm gửi lời xin lỗi nếu quá trình tổ chức hôn lễ còn những thiếu sót, đồng thời mong gia đình, bạn bè và khách mời thông cảm, bỏ qua.

Hoài Lâm và cô dâu Ngọc Trinh tổ chức lễ cưới tại nhà riêng của nam ca sĩ ở xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long hôm 6/10. Hoài Lâm công khai chuyện tình cảm từ tháng 9. Trước đó, nam ca sĩ giấu kín mối quan hệ. Tới 5/10, họ tổ chức lễ vu quy tại nhà riêng của cô dâu.

Vợ Hoài Lâm cùng quê nam ca sĩ, kém anh 9 tuổi và hiện kinh doanh online. Từ khi công khai chuyện tình cảm, Ngọc Trinh nhận được sự chú ý. Bài đăng gần nhất của cô nhận được hàng nghìn lượt tương tác.

Hoài Lâm sinh năm 1995, nổi tiếng sau khi giành quán quân Gương mặt thân quen mùa hai năm 2014. Anh gây ấn tượng với giọng hát giàu cảm xúc, khả năng xử lý linh hoạt và nổi tiếng qua các khúc như Về đâu mái tóc người thương, Hoa nở không màu, Buồn làm chi em ơi... Sản phẩm gần nhất của nam ca sĩ là Mai này em có về không phát hành tháng 4. Ca khúc đánh dấu lần tái hợp giữa giọng ca sinh năm 1995 với nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường.

Về đời tư, Hoài Lâm từng kết hôn với Cindy Lư. Họ có hai con gái chung. Sau khi họ chia tay năm 2020, Hoài Lâm chuyển về quê sống cùng cha mẹ, còn 2 bé chung sống với Cindy Lư.