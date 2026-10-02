Hoài Lâm hôn Ngọc Trinh tình tứ

Hoài Lâm là nam ca sĩ được yêu thích của Vbiz, sở hữu giọng hát giàu cảm xúc và từng ghi dấu qua nhiều ca khúc được khán giả đón nhận. Sau thời gian hoạt động nghệ thuật có nhiều thăng trầm, cuộc sống và chuyện tình cảm của anh vẫn nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Mới đây, Hoài Lâm chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc bên vợ sắp cưới Ngọc Trinh. Cả hai cùng thực hiện bộ ảnh cưới ngoài trời sau khi chụp ảnh tại studio. Trong một khoảnh khắc tình tứ, Hoài Lâm trao nụ hôn cho Ngọc Trinh, khiến người hâm mộ thích thú. Nam ca sĩ cũng đính kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Love you" (Yêu em).

Hoài Lâm tình tứ hôn Ngọc Trinh khi chụp ảnh cưới.

Hình ảnh mới nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bất ngờ khi chứng kiến những khoảnh khắc tình cảm của Hoài Lâm và Ngọc Trinh, bởi nam ca sĩ vốn khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Trước ngày diễn ra đám cưới, anh liên tục công khai những hình ảnh bên bạn đời, cho thấy sự háo hức trước cột mốc quan trọng.

đám cưới của Hoài Lâm và Ngọc Trinh sẽ diễn ra vào ngày 6/10 tại Vĩnh Long. Trước đó, khoảnh khắc cả hai chụp ảnh cưới được chia sẻ trên mạng xã hội cũng nhận nhiều sự quan tâm. Không ít khán giả gửi lời chúc phúc, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm mà cặp đôi dành cho nhau.

Hoài Lâm chia sẻ ảnh cưới cùng Ngọc Trinh.

Nhiều khán giả chúc phúc Hoài Lâm và Ngọc Trinh.

Ngọc Trinh không hoạt động trong showbiz nên thông tin về cô khá kín đáo. Trong khi đó, Hoài Lâm thời gian gần đây chủ động chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống cá nhân, đặc biệt là những khoảnh khắc đồng hành cùng Ngọc Trinh. Những hình ảnh đời thường lẫn ảnh cưới của cặp đôi vì thế trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm.

Hoài Lâm sinh năm 1995, tên thật Nguyễn Tuấn Lộc. Nam ca sĩ xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, từng được nghệ sĩ Hoài Linh nhận làm con nuôi và hướng dẫn hoạt động nghệ thuật. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp anh có cơ hội sớm tiếp cận sân khấu và định hình con đường ca hát.

Trong sự nghiệp âm nhạc, Hoài Lâm từng tạo dấu ấn với nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như Hoa nở không màu, Buồn làm chi em ơi, Như những phút ban đầu... Giọng hát giàu tình cảm cùng cách thể hiện mộc mạc giúp nam ca sĩ xây dựng được lượng người hâm mộ riêng.

Bên cạnh âm nhạc, Hoài Lâm cũng từng thử sức ở lĩnh vực diễn xuất. Anh góp mặt trong một số bộ phim như Thiên đường máu, Quý tử bất đắc dĩ, Tía tôi là cao thủ, Yêu em bất chấp... Tuy nhiên, âm nhạc vẫn là lĩnh vực gắn liền với tên tuổi của nam ca sĩ.

Những năm qua, Hoài Lâm có giai đoạn hạn chế xuất hiện trước công chúng và dành nhiều thời gian cho cuộc sống riêng. Hiện tại, sự chú ý của khán giả dành cho anh không chỉ đến từ các hoạt động nghệ thuật mà còn xoay quanh chuyện tình cảm.

Việc thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc bên Ngọc Trinh trước thềm đám cưới cho thấy nam ca sĩ đang tận hưởng một chặng đường mới trong cuộc sống. Người hâm mộ cũng dành nhiều lời chúc tốt đẹp, mong cả hai có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Khán giả trông chờ đám cưới của Hoài Lâm và Ngọc Trinh.