Hoài Lâm hé lộ cuộc sống ở quê sau kết hôn

Mới đây, Hoài Lâm đăng tải đoạn video ghi lại khung cảnh buổi sáng tại quê nhà, kèm dòng trạng thái ngắn gọn: “6h ấy mới dậy”. Trong clip, nam nghệ sĩ chia sẻ những khoảnh khắc sau khi thức giấc, ghi lại cảnh đường sá và không khí sinh hoạt quen thuộc ở Vĩnh Long. Không có những hình ảnh cầu kỳ, video chủ yếu xoay quanh nhịp sống đời thường, mang đến cảm giác gần gũi cho người xem.

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người bày tỏ sự yêu thích trước khung cảnh yên bình và không khí trong lành ở quê nhà Hoài Lâm. Một tài khoản bình luận: “không khí sáng sớm đã lắm, thêm ở quê nữa thì trong lành trọn gói luôn. Tận hưởng nha cậu 3”. Người khác viết: “Ngày mới tràn đầy năng lượng, đúng lịch, uy tín quá nè”. Bên cạnh đó, hình ảnh nhà cửa và đường phố tại Vĩnh Long cũng khiến nhiều khán giả thích thú: “Nhà đẹp quá, cảnh quê con yên bình thích mê luôn”, “Nhìn buổi sáng ở Vĩnh Long nó thanh bình trong xanh quá, thích thật đấy Lâm ơi”.

Hoài Lâm chia sẻ cuộc sống bình dị ở quê.

Động thái của Hoài Lâm thu hút chú ý trong bối cảnh nam nghệ sĩ vừa tổ chức đám cưới với Nguyễn Thị Ngọc Trinh tại quê nhà. Trước đó, tối 12/9, anh chia sẻ hình ảnh hậu trường chụp ảnh cưới, chính thức khiến người hâm mộ quan tâm đến bước ngoặt mới trong chuyện tình cảm. Đến đầu tháng 10, cặp đôi tổ chức hôn lễ tại Vĩnh Long.

Theo thông tin được chia sẻ, lễ vu quy diễn ra tại nhà gái vào ngày 5/10, sau đó cặp đôi làm lễ tại nhà trai vào ngày 6/10. Đám cưới được tổ chức trong không khí gần gũi, có sự tham dự của người thân, bạn bè và một số người hâm mộ. Hình ảnh Hoài Lâm diện áo dài đỏ, dùng xe máy đón cô dâu cũng nhận được sự chú ý bởi nét giản dị, thân thuộc với đời sống ở quê nhà. Nghệ sĩ Đàm Vĩnh Hưng có mặt chung vui và gửi lời chúc phúc đến đôi vợ chồng trẻ.

Hoài Lâm và Ngọc Trinh tổ chức đám cưới ở Vĩnh Long.

Ngọc Trinh sinh năm 2004, kém Hoài Lâm 9 tuổi và không hoạt động trong lĩnh vực giải trí, cô chủ yếu kinh doanh online. Sau đám cưới, Hoài Lâm tiếp tục chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Đoạn vlog mới không tiết lộ nhiều về cuộc sống riêng của hai vợ chồng, song ghi lại nhịp sống bình dị của nam nghệ sĩ giữa khung cảnh thân thuộc tại Vĩnh Long.

Bên cạnh đời tư, sự nghiệp phim ảnh của Hoài Lâm cũng từng ghi nhận một số dấu mốc đáng chú ý. Anh tham gia các phim chiếu rạp như Quý tử bất đắc dĩ (2015), Tía tôi là cao thủ (2016) và Yêu em bất chấp (2018). Sau thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh rộng, Hoài Lâm trở lại với Thiên Đường Máu vào năm 2025, trong vai Thành, chàng trai bị dụ dỗ ra nước ngoài rồi rơi vào đường dây lừa đảo. Bộ phim đạt doanh thu khoảng 126 tỷ đồng, trở thành tác phẩm điện ảnh có thành tích phòng vé nổi bật trong danh sách phim anh từng tham gia.

Hiện chưa có thông tin chính thức về dự án điện ảnh mới của Hoài Lâm trong năm 2026. Trong lúc chờ những hoạt động tiếp theo trên màn ảnh, nam nghệ sĩ vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả qua những chia sẻ đời thường, đặc biệt là cuộc sống tại quê nhà sau khi kết hôn.