Hoài Lâm hạnh phúc bên vợ kém 9 tuổi

Ngày 7/10, Hoài Lâm chia sẻ thêm loạt ảnh trong lễ cưới với bà xã Ngọc Trinh, một ngày sau khi hôn lễ của cặp đôi diễn ra tại Vĩnh Long. Nam ca sĩ đăng nhiều khoảnh khắc tình cảm bên vợ, từ lúc thực hiện nghi thức truyền thống đến tiệc cưới cùng người thân, bạn bè.

“Nhìn lại ngày 7/10 một chút”, nam ca sĩ viết kèm bài đăng. Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè và khán giả gửi lời chúc mừng đến Hoài Lâm, đồng thời bày tỏ sự thích thú trước những khoảnh khắc tình cảm của anh bên bà xã. Một số ý kiến cũng dành lời khen cho ngoại hình của cô dâu và không khí ấm cúng trong ngày cưới.

Hoài Lâm chia sẻ loạt ảnh trong lễ cưới với Ngọc Trinh, ghi lại nhiều khoảnh khắc tình cảm bên bà xã. Ảnh: @nguyentuanloc.

Trong loạt ảnh, Hoài Lâm và Ngọc Trinh cùng diện áo dài đỏ, chụp hình trước khu vực được trang trí với hoa tông đỏ - trắng, đèn lồng và mô hình rồng cỡ lớn. Cả hai thoải mái thể hiện tình cảm trước ống kính. Ở một khoảnh khắc, nam ca sĩ ôm và hôn má vợ khi cô cầm bó hoa cưới.

Ngọc Trinh cũng thay nhiều trang phục trong ngày vui. Sau áo dài đỏ, cô diện váy cưới trắng đính kết cầu kỳ, kết hợp kiềng, dây chuyền, hoa tai và nhiều vòng vàng. Ở phần tiệc, cô chuyển sang váy đen dáng ngắn khi chụp ảnh cùng người thân, bạn bè. Hoài Lâm cũng đăng ảnh selfie bên vợ, trong đó cả hai cùng đeo trang sức vàng.

Hôn lễ của Hoài Lâm và Ngọc Trinh diễn ra ngày 6/10 tại Vĩnh Long. Trước đó một ngày, cặp đôi tổ chức lễ vu quy tại nhà gái. Trong lễ cưới, hai người thực hiện các nghi thức truyền thống trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè và một số đồng nghiệp thân thiết.

Một chi tiết gây chú ý là sau lễ xin dâu, Hoài Lâm tự lái xe máy chở vợ về nhà trai do hai gia đình ở gần nhau. Tiệc cưới sau đó diễn ra trong không khí gần gũi, với sự tham dự của khoảng 200 khách. Đàm Vĩnh Hưng cũng có mặt để chúc mừng đàn em và biểu diễn trong ngày vui.

Nguyễn Thị Ngọc Trinh sinh năm 2004, 22 tuổi, kém Hoài Lâm 9 tuổi. Cô cùng quê Vĩnh Long với nam ca sĩ, không hoạt động trong lĩnh vực giải trí và khá kín tiếng trước truyền thông. Trước khi tổ chức hôn lễ, Hoài Lâm ít chia sẻ về chuyện tình cảm. Đến giữa tháng 9, anh mới công khai hình ảnh cưới và thông tin kết hôn.

Ngọc Trinh sinh năm 2004, kém Hoài Lâm 9 tuổi. Cô không hoạt động trong showbiz và khá kín tiếng trước truyền thông. Ảnh: @nguyentuanloc.

Hoài Lâm tên thật Nguyễn Tuấn Lộc, sinh năm 1995 tại Vĩnh Long. Anh được khán giả biết đến rộng rãi sau khi giành quán quân Gương mặt thân quen năm 2014, thời điểm mới 19 tuổi. Sau cuộc thi, nam ca sĩ có giai đoạn hoạt động sôi nổi, chạy show trong và ngoài nước, đồng thời thử sức với điện ảnh qua các phim như Quý tử bất đắc dĩ, Tía tôi là cao thủ, Yêu em bất chấp. Từ khoảng 2018, Hoài Lâm dần rút khỏi showbiz, trở về quê và hạn chế xuất hiện trước công chúng.

Những năm gần đây, Hoài Lâm vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật nhưng không xuất hiện dày đặc như giai đoạn đầu sự nghiệp. Anh chủ yếu biểu diễn tại các phòng trà, sân khấu nhỏ và thỉnh thoảng ra mắt sản phẩm âm nhạc. Cuối năm 2024, nam ca sĩ phải tạm ngưng biểu diễn khoảng ba tháng để điều trị sức khỏe, sau đó dần trở lại công việc. Năm 2025, Hoài Lâm tái xuất màn ảnh rộng sau bảy năm khi tham gia Thiên đường máu, đóng cùng Quang Tuấn.