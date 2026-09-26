Hoài Lâm gặp lại Hoài Linh trước ngày cưới, khoảnh khắc song ca gây chú ý

Ngày 22/9, Hoài Lâm có mặt tại Nhà thờ Tổ ở TP.HCM trong dịp Giỗ Tổ nghề sân khấu. Sự xuất hiện của nam ca sĩ nhanh chóng được chú ý khi anh đứng cạnh Hoài Linh, người từng dìu dắt anh từ những năm đầu bước vào con đường nghệ thuật.

Sự xuất hiện của Hoài Lâm nhanh chóng được chú ý khi anh đứng cạnh nghệ sĩ Hoài Linh. Ảnh chụp màn hình

Không chỉ trò chuyện cùng nhau, hai cha con còn cầm micro và thể hiện ca khúc Thương về miền Trung. Màn song ca diễn ra khá tự nhiên, không có sân khấu cầu kỳ nhưng vẫn thu hút sự quan tâm bởi trong nhiều năm qua, Hoài Lâm và Hoài Linh không thường xuyên xuất hiện chung trước công chúng.

Sau buổi lễ, Hoài Lâm chia sẻ lại đoạn video ghi lại khoảnh khắc hai người cùng hát. Hình ảnh này lập tức gợi lại mối quan hệ đặc biệt từng được khán giả quan tâm trong suốt hành trình hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ.

Lần hội ngộ này diễn ra khi Hoài Lâm đang chuẩn bị kết hôn với Ngọc Trinh, bạn gái kém anh 9 tuổi. Nam ca sĩ trước đó đã công khai hình ảnh cưới trên trang cá nhân.

Theo thông tin được chia sẻ, lễ cưới của cả hai dự kiến diễn ra vào ngày 6/10 tại Vĩnh Long. Ngọc Trinh sinh năm 2004 và không hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Trong dịp gặp lại, Hoài Linh cũng dành lời chúc cho con nuôi trước chặng đường mới. Nam nghệ sĩ mong Hoài Lâm có cuộc sống hạnh phúc, bình an và tiếp tục giữ tình yêu dành cho âm nhạc. Đón nhận lời nhắn từ cha nuôi, Hoài Lâm xúc động và cúi đầu đáp lễ.

Khoảnh khắc này khiến cuộc hội ngộ tại Nhà thờ Tổ mang thêm ý nghĩa khi Hoài Lâm đang đứng trước một thay đổi quan trọng trong cuộc sống riêng.

Hoài Lâm tên thật Nguyễn Tuấn Lộc, sinh năm 1995 tại Vĩnh Long. Anh được Hoài Linh nhận làm con nuôi từ năm 13 tuổi. Nghệ danh “Hoài Lâm” cũng được nam nghệ sĩ đặt cho anh.

Những năm đầu theo nghề, Hoài Lâm có cơ hội tiếp xúc với sân khấu và được cha nuôi hướng dẫn. Mối quan hệ giữa hai người vì thế gắn với cả đời sống lẫn con đường nghệ thuật của nam ca sĩ.

Năm 2014, khi 19 tuổi, Hoài Lâm tham gia Gương mặt thân quen và giành ngôi quán quân. Thời điểm đó, Hoài Linh là một trong những giám khảo của chương trình.

Sau khi kết quả được công bố, Hoài Lâm chạy đến ôm và hôn má cha nuôi để chia sẻ niềm vui. Hình ảnh này từng trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của nam ca sĩ tại chương trình.

Trước đêm chung kết, hai người cũng từng cùng biểu diễn Nghĩ về cha. Hoài Lâm ôm Hoài Linh trên sân khấu, cho thấy sự gắn bó giữa người nghệ sĩ trẻ và người đã dìu dắt mình từ những ngày đầu.

Sau giai đoạn hoạt động sôi nổi, Hoài Lâm dần hạn chế xuất hiện trong showbiz và có thời gian tạm ngừng ca hát. Việc nam ca sĩ rút khỏi các hoạt động nghệ thuật khiến đời sống cũng như mối quan hệ với cha nuôi nhận được nhiều sự quan tâm.

Từng có những đồn đoán cho rằng Hoài Lâm và Hoài Linh xảy ra bất hòa. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn năm 2019, Hoài Lâm từng chia sẻ rằng Hoài Linh có giận mình nhưng không đến mức gay gắt, đồng thời vẫn là người quan tâm và ủng hộ anh.

Cũng trong năm đó, sau khi tuyên bố tạm dừng ca hát để ổn định cuộc sống, Hoài Lâm trở lại tham gia liveshow của Hoài Linh. Chi tiết này cho thấy mối quan hệ giữa hai người không đơn giản như những đồn đoán từng xuất hiện trên mạng xã hội.

Đến năm 2023, Hoài Lâm tiếp tục xuất hiện tại Nhà thờ Tổ trong dịp Giỗ Tổ và có khung hình chung với Hoài Linh. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi hai người cùng xuất hiện sau thời gian dài.

Cuộc gặp năm nay vì thế không phải lần đầu Hoài Lâm trở về Nhà thờ Tổ. Điểm khiến hình ảnh ngày 22/9 được chú ý nằm ở thời điểm và những gì diễn ra trong cuộc hội ngộ.

Một bên là Hoài Lâm, người đang chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân. Một bên là Hoài Linh, người từng đồng hành với anh từ khi còn là cậu bé 13 tuổi. Giữa không gian Giỗ Tổ, hai người cùng cầm micro, hát với nhau và trò chuyện như những hình ảnh từng quen thuộc trong quá khứ.

Ảnh: Tổng hợp