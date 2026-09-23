Hoài Lâm gặp lại cha nuôi Hoài Linh

Màn song ca của nghệ sĩ Hoài Linh và Hoài Lâm thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn bình luận trên các nền tảng mạng xã hội.

Ngày 22/9, Hoài Lâm xuất hiện tại lễ Giỗ Tổ nghiệp được tổ chức ở Nhà thờ Tổ của nghệ sĩ Hoài Linh. Nam ca sĩ đi cùng Ngọc Trinh - vợ sắp cưới kém 9 tuổi. Trong dịp hội ngộ, Hoài Linh nhắn nhủ con nuôi trước khi anh bước vào cuộc sống hôn nhân.

“Ba luôn hy vọng con có cuộc sống hạnh phúc, an nhiên và đem tiếng hát của mình tô điểm cho cuộc đời và trả ơn những khán giả đã luôn yêu thương con”, Hoài Linh nói.

Không chỉ trò chuyện, hai cha con còn đứng chung sân khấu, song ca Thương về miền Trung và Dạ cổ hoài lang. Hoài Lâm sau đó chia sẻ video màn trình diễn lên trang cá nhân.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả xúc động khi chứng kiến hai cha con hội ngộ sau thời gian dài. “Mong sớm thấy 2 bố con trở lại sân khấu nha Lộc ơi”, “Đậm đà nghĩa tình sau trước, 2 bố con dễ thương quá”, “Dễ thương quá, mong cảnh này lâu rồi”, “Lời dặn của Bố thật đáng quý”, “Lâu lắm rồi mới thấy tía với con đứng cạnh nhau”... là những bình luận của người hâm mộ.

Khoảnh khắc Hoài Linh và Hoài Lâm đứng chung sân khấu sau nhiều năm thu hút sự quan tâm của khán giả.

Hoài Lâm sinh năm 1995, được Hoài Linh nhận làm con nuôi từ năm 13 tuổi. Nam nghệ sĩ định hướng Hoài Lâm đuổi dòng nhạc bolero, nhạc quê hương. Năm 2014, Hoài Lâm gây chú ý khi tham gia Gương mặt thân quen và giành ngôi quán quân. Sau khi nổi tiếng, Hoài Lâm có những lựa chọn riêng trong âm nhạc và cuộc sống. Anh chuyển sang thử sức với nhạc trẻ, rap, lập gia đình và có thời gian dài tạm ngưng hoạt động nghệ thuật.

Giai đoạn Hoài Lâm ít xuất hiện, mối quan hệ giữa hai cha con từng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Thậm chí có tin đồn hai người “từ mặt” hoặc không còn thân thiết như trước. Tuy nhiên, cả Hoài Linh và Hoài Lâm chưa từng lên tiếng về điều này.

Chia sẻ với truyền thông, Hoài Lâm nhiều lần nhắc tới Hoài Linh như người cha, người thầy có ảnh hưởng lớn tới cuộc đời và sự nghiệp của mình. Năm 2019, anh tham gia live show Phù thủy và 8 nàng tiên của Hoài Linh. Những năm gần đây, nam ca sĩ cũng xuất hiện tại Nhà thờ Tổ vào dịp Giỗ Tổ nghề.

Hiện nam ca sĩ chuẩn bị kết hôn với Ngọc Trinh, sinh năm 2004, kém anh 9 tuổi. Hôn lễ dự kiến diễn ra ngày 6/10 tại Vĩnh Long. Từ khi công khai tin vui, Hoài Lâm cởi mở hơn trên mạng xã hội và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên bạn gái.

Trước khi đến với Ngọc Trinh, Hoài Lâm kết hôn với Cindy Lư và có hai con gái. Sau khi hôn nhân kết thúc, nam ca sĩ về quê sống cùng gia đình, trải qua một giai đoạn tạm rời xa sân khấu.

Cuộc sống và sự nghiệp của Hoài Lâm sau đó có nhiều thay đổi. Anh từng trải qua một số mối quan hệ tình cảm và có thời gian tạm ngưng biểu diễn để điều trị sức khỏe.