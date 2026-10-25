Hoài Lâm đón tin vui sau đám cưới

Mới đây, Hoài Lâm chia sẻ hình ảnh tại buổi khai máy Đặc Công Rừng Sác diễn ra sáng 25/10, kèm thông báo phim dự kiến ra rạp năm 2027. Nam ca sĩ viết: “Hoài Lâm tại buổi khai máy dự án điện ảnh Đặc Công Rừng Sác sáng nay (25/10). Phim sẽ ra rạp trong năm 2027, cả nhà cùng đón xem nhé”.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi Hoài Lâm đang có những chuyển biến mới trong cuộc sống. Sau thời gian trải qua nhiều thay đổi về đời tư và hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ tiếp tục xuất hiện trong một dự án điện ảnh có quy mô lớn, quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt.

Hoài Lâm chia sẻ hình ảnh tại buổi khai máy Đặc Công Rừng Sác.

Sáng 25/10, lễ khai máy Đặc Công Rừng Sác diễn ra tại Khu di tích Rừng Sác, Cần Giờ. Phim do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cầm trịch, phần kịch bản do biên kịch Châu Thổ đảm nhận. Dàn diễn viên xuất hiện trong ngày khai máy gồm Lê Xuân Tiền, Quốc Anh, Lương Mạnh Hải, Phương Thanh, Ling Cam, Huy Anh, Trần Phong, Doãn Hoàng, Hưng Nguyễn và Hoài Lâm. Ma Ran Đô vắng mặt do bận lịch trình, trong khi Sỹ Toàn và Lê Minh Thuấn tiếp tục góp mặt trong dự án.

Việc Hoài Lâm tham gia Đặc Công Rừng Sác mở ra thêm cơ hội để anh trở lại với lĩnh vực diễn xuất. Dự án dự kiến phát hành năm 2027, song thông tin cụ thể về nhân vật mà nam ca sĩ đảm nhận hiện chưa được công bố.

Về đời tư, Hoài Lâm vừa tổ chức đám cưới với Ngọc Trinh vào đầu tháng 10/2026 tại quê nhà Vĩnh Long. Bà xã của nam ca sĩ sinh năm 2004, kém anh 9 tuổi và không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Hôn lễ được tổ chức trong không khí ấm cúng với sự tham dự của người thân, bạn bè và một số đồng nghiệp.

Hoài Lâm vừa tổ chức đám cưới với Ngọc Trinh.

Sau những thay đổi trong cuộc sống riêng, nam ca sĩ dần trở lại với công việc, duy trì hoạt động âm nhạc và tham gia các dự án nghệ thuật.

Ở tuổi 31, Hoài Lâm đang từng bước mở rộng cơ hội hoạt động trở lại. Bên cạnh ca hát, Hoài Lâm còn từng tham gia các dự án điện ảnh như Quý tử bất đắc dĩ, Tía tôi là cao thủ và Yêu em bất chấp. Trong đó, Yêu em bất chấp phát hành năm 2018, đánh dấu một vai diễn đáng chú ý của anh trên màn ảnh rộng.

Đến cuối năm 2025, Hoài Lâm trở lại điện ảnh với Thiên Đường Máu, bộ phim khai thác câu chuyện về những người bị lừa sang nước ngoài và rơi vào đường dây lừa đảo. Tác phẩm đạt doanh thu khoảng 126 tỷ đồng. Đây là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình diễn xuất của nam ca sĩ sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh rộng.

Hoài Lâm trở lại điện ảnh với Thiên Đường Máu.

Với Đặc Công Rừng Sác, Hoài Lâm tiếp tục có thêm dự án mới bên cạnh sự trở lại trong âm nhạc. Bộ phim dự kiến ra rạp năm 2027, hứa hẹn là một trong những cột mốc tiếp theo trong hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ.