Hoài Lâm dẫn bà xã Ngọc Trinh ra mắt ba nuôi Hoài Linh

Hoài Lâm là một trong những nam ca sĩ được khán giả yêu mến qua nhiều ca khúc trữ tình, bolero và những màn trình diễn giàu cảm xúc. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật với không ít thay đổi trong cuộc sống, nam ca sĩ hiện có cuộc sống kín tiếng hơn và tập trung cho những kế hoạch riêng.

Mới đây, hình ảnh Hoài Lâm đến viếng đền thờ Tổ của nghệ sĩ Hoài Linh nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nam ca sĩ xuất hiện với trang phục giản dị, giữ thái độ thân thiện khi giao lưu cùng đồng nghiệp và khán giả có mặt tại đây.

Hoài Lâm đến viếng đền thờ Tổ của nghệ sĩ Hoài Linh.

Đáng chú ý, Hoài Lâm còn dẫn theo vợ sắp cưới là Ngọc Trinh. Nam ca sĩ giới thiệu bạn đời với nghệ sĩ Hoài Linh cùng những đồng nghiệp có mặt tại đền thờ. Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây cũng là dịp hiếm hoi khán giả được chứng kiến Hoài Lâm xuất hiện cùng người bạn đời sắp cưới trong một sự kiện có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ.

Hoài Lâm từng nhận được sự hỗ trợ của Hoài Linh trong những ngày đầu bước chân vào showbiz. Nam danh hài từng dành nhiều sự quan tâm, tạo điều kiện để Hoài Lâm có thêm cơ hội phát triển trên con đường nghệ thuật. Nam ca sĩ từng gọi nghệ sĩ Hoài Linh là ba nuôi.

Sau này, Hoài Lâm lựa chọn định hướng riêng và có những giai đoạn hạn chế hoạt động nghệ thuật, song mối quan hệ giữa anh và Hoài Linh vẫn được duy trì. Mỗi dịp giỗ Tổ sân khấu, Hoài Lâm thường thu xếp thời gian đến đền thờ Tổ của Hoài Linh để dâng hương, gặp gỡ đồng nghiệp. Với nam ca sĩ, đây cũng là dịp để tri ân nghề và những người từng đồng hành, hỗ trợ anh trong quá trình hoạt động nghệ thuật.

Hình ảnh Hoài Lâm xuất hiện tại đền thờ Tổ cùng Ngọc Trinh nhận được nhiều phản hồi tích cực. Không ít khán giả dành lời chúc cho chuyện tình cảm của nam ca sĩ, đồng thời bày tỏ sự vui mừng khi thấy anh có cuộc sống ổn định và giữ được sự gắn kết với những đồng nghiệp thân thiết trong nghề.

Hoài Lâm dẫn theo Ngọc Trinh đến viếng đền thờ Tổ của nghệ sĩ Hoài Linh. (Ảnh chụp màn hình từ TikTok Cooking Sao)

Gần đây, chuyện tình cảm của Hoài Lâm nhận được nhiều sự chú ý khi nam ca sĩ thông báo kế hoạch kết hôn. Người bạn đời của anh là Ngọc Trinh. Cả hai trải qua thời gian tìm hiểu trước khi quyết định tiến đến một cột mốc mới trong chuyện tình cảm.

Thông tin Hoài Lâm sắp kết hôn nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả gửi lời chúc mừng và mong nam ca sĩ có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Sau những biến động trong cuộc sống cá nhân và sự nghiệp, việc Hoài Lâm công khai kế hoạch xây dựng tổ ấm riêng trở thành chủ đề được nhiều người theo dõi.

Hoài Lâm sắp cưới vợ.

Hiện tại, Hoài Lâm vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật theo cách riêng. Nam ca sĩ không xuất hiện dày đặc trên truyền thông như giai đoạn trước mà chủ yếu dành thời gian cho cuộc sống cá nhân và những dự án phù hợp. Anh vẫn giữ niềm đam mê ca hát, thường xuyên giao lưu với khán giả và xuất hiện trong một số chương trình, sự kiện khi có lịch trình.

Bên cạnh công việc, Hoài Lâm cũng dành sự quan tâm cho chuyện tình cảm. Việc anh đưa Ngọc Trinh đến gặp Hoài Linh tại đền thờ Tổ cho thấy nam ca sĩ đã có bước tiến mới trong mối quan hệ. Khoảnh khắc cả hai xuất hiện cùng nhau cũng khiến người hâm mộ đặc biệt chú ý đến chặng đường sắp tới của Hoài Lâm.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hoài Lâm hiện hướng đến cuộc sống bình dị hơn. Thông tin chuẩn bị kết hôn càng khiến khán giả mong chờ những hình ảnh mới của nam ca sĩ trong thời gian tới, đồng thời gửi nhiều lời chúc tốt đẹp đến anh và Ngọc Trinh trước ngày về chung một nhà.

Hoài Lâm duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.