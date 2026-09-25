Hoài Lâm cưới Ngọc Trinh khiến Nam Thư phản ứng

Hoài Lâm là nam ca sĩ được khán giả biết đến qua giọng hát giàu cảm xúc và nhiều ca khúc được yêu thích. Sau thời gian có những thay đổi trong cuộc sống và sự nghiệp, anh dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật, đồng thời nhận được sự quan tâm về chuyện tình cảm.

Gần đây, Hoài Lâm đến viếng đền thờ Tổ của nghệ sĩ Hoài Linh. Đáng chú ý, nam ca sĩ dẫn theo vợ sắp cưới Ngọc Trinh và giới thiệu cô với các đồng nghiệp. Khoảnh khắc Hoài Lâm hội ngộ Nam Thư tại đây nhanh chóng nhận được sự chú ý từ khán giả.

Hoài Lâm giới thiệu vợ sắp cưới là Ngọc Trinh với Nam Thư. (Ảnh chụp màn hình từ TikTok Sao Vbiz)

Trong cuộc gặp, Hoài Lâm chủ động giới thiệu Ngọc Trinh với Nam Thư. Nữ diễn viên sau đó hỏi lại nam ca sĩ về chuyện đám cưới. Theo Nam Thư, cô từng nhận được tin nhắn mời cưới từ Hoài Lâm nhưng bất ngờ vì cách xưng hô khác với thường ngày nên ban đầu còn tưởng người nhắn không phải nam ca sĩ.

"Là con nhắn tin mời đám cưới đúng không? Tại bình thường là kêu 'cô', nay nhắn tin kêu 'chị' nên tưởng không phải Hoài Lâm", Nam Thư chia sẻ.

Không chỉ xác nhận chuyện nhận được lời mời cưới, Nam Thư còn chu đáo hỏi thăm Hoài Lâm về quá trình chuẩn bị cho ngày trọng đại. Cuộc trò chuyện giữa hai nghệ sĩ diễn ra tự nhiên, cho thấy mối quan hệ thân thiết của họ trong đời sống và công việc.

Sự xuất hiện của Ngọc Trinh bên cạnh Hoài Lâm tại đền thờ Tổ cũng thu hút sự chú ý. Đây là một trong những lần nam ca sĩ đưa bạn đời sắp cưới đến gặp gỡ những đồng nghiệp trong giới nghệ thuật, sau khi cả hai công khai kế hoạch tổ chức hôn lễ.

Thông tin Hoài Lâm chuẩn bị kết hôn nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhiều người gửi lời chúc phúc đến nam ca sĩ và Ngọc Trinh, đồng thời bày tỏ mong chờ những hình ảnh trong ngày vui của cặp đôi.

Nam Thư hỏi thăm Hoài Lâm về tình hình đám cưới. (Ảnh chụp màn hình từ TikTok Sao Vbiz)

Gần đây, Hoài Lâm đang có cuộc sống tương đối kín tiếng. Nam ca sĩ hạn chế chia sẻ quá nhiều về đời tư nhưng vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và thỉnh thoảng cập nhật hình ảnh với người hâm mộ. Những khoảnh khắc đời thường của anh nhận được sự quan tâm, đặc biệt khi chuyện tình cảm với Ngọc Trinh được công chúng chú ý.

Đáng chú ý, Hoài Lâm gây chú ý khi khoe ảnh cưới cùng Ngọc Trinh, qua đó xác nhận cả hai sẽ tổ chức hôn lễ, dự kiến vào cuối năm nay. Hình ảnh của cặp đôi nhận được nhiều lời chúc mừng từ khán giả. Ngọc Trinh không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng thường xuyên xuất hiện bên Hoài Lâm trong những khoảnh khắc quan trọng.

Sau nhiều năm được khán giả quan tâm về cả sự nghiệp lẫn đời tư, thông tin Hoài Lâm chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân tiếp tục trở thành chủ đề được chú ý. Người hâm mộ dành nhiều lời chúc tốt đẹp cho nam ca sĩ và mong chờ ngày anh chính thức tổ chức hôn lễ cùng Ngọc Trinh vào cuối năm nay.