Hoài Lâm công khai khoảnh khắc cầu hôn vợ trẻ

Mới đây, Trong loạt hình ảnh được chia sẻ, Hoài Lâm gây chú ý khi công khai khoảnh khắc cầu hôn vợ trẻ bằng tấm bảng “Marry me?”, trong khi Ngọc Trinh đáp lại bằng một tấm bảng với chữ “Yes”. Khoảnh khắc đơn giản nhưng nhanh chóng nhận được sự quan tâm bởi trước đó, Hoài Lâm đã công khai bộ ảnh cưới cùng bạn gái kém 9 tuổi.

Đáng chú ý, phía sau màn cầu hôn, Hoài Lâm còn gửi đến người thương một tâm thư dài. Nam ca sĩ mong đối phương có thể chia sẻ khi không vui để anh có cơ hội thay đổi, đồng thời khẳng định sẽ cố gắng vun vén cho mối quan hệ. Hoài Lâm cũng xin thêm thời gian để cả hai cùng nhìn lại, sửa đổi và bắt đầu lại bằng sự chân thành.

Hoài Lâm gây chú ý khi công khai khoảnh khắc cầu hôn vợ trẻ bằng tấm bảng “Marry me?”. Ảnh: FBNV

Đây là một trong những lần Hoài Lâm chủ động chia sẻ khá nhiều về chuyện tình cảm sau thời gian dài giữ đời tư kín tiếng. Trước đó, anh và Nguyễn Thị Ngọc Trinh đã thực hiện bộ ảnh cưới tại Vĩnh Long. Ngọc Trinh sinh năm 2004, quê Vĩnh Long, không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và hiện chủ yếu kinh doanh online.

Theo thông tin mới được cập nhật, Hoài Lâm và Ngọc Trinh dự kiến tổ chức hôn lễ vào ngày 6/10/2026 tại nhà riêng ở Vĩnh Long. Cặp đôi được cho là đã gửi thiệp mời đến người thân, bạn bè và đồng nghiệp hai bên. Như vậy, sau thời gian hẹn hò kín tiếng, Hoài Lâm đang chuẩn bị bước vào cuộc hôn nhân mới.

Không chỉ được biết đến với vai trò ca sĩ, Hoài Lâm còn từng thử sức với điện ảnh. Anh bắt đầu tạo dấu ấn trên màn ảnh rộng qua Quý Tử Bất Đắc Dĩ, ra rạp năm 2015. Bộ phim có sự tham gia của Hoài Linh, Việt Hương và Hoài Lâm, đạt khoảng 44 tỷ đồng doanh thu phòng vé.

Một năm sau, Hoài Lâm tiếp tục xuất hiện trong Tía Tui Là Cao Thủ. Tác phẩm ra mắt dịp Tết 2016 và đạt khoảng 50 tỷ đồng sau 21 ngày công chiếu. Hai bộ phim giúp Hoài Lâm có thêm dấu ấn bên cạnh sự nghiệp ca hát vốn đã được khán giả biết đến rộng rãi.

Đến Yêu Em Bất Chấp năm 2018, Hoài Lâm lần đầu đảm nhận vai nam chính trên màn ảnh rộng. Anh vào vai Khôi, một chàng trai có tính cách khù khờ, nhút nhát nhưng giàu tình cảm. Sau tác phẩm này, Hoài Lâm gần như vắng bóng khỏi điện ảnh trong nhiều năm.

Hoài Lâm trở lại màn ảnh rộng với Thiên Đường Máu.

Phải đến Thiên Đường Máu, Hoài Lâm mới trở lại màn ảnh rộng sau khoảng 7 năm. Nam ca sĩ đảm nhận một vai diễn đòi hỏi thay đổi đáng kể về ngoại hình, trong đó anh giảm gần 10 kg để phù hợp với nhân vật. Bộ phim kết thúc hành trình tại phòng vé với doanh thu khoảng 126 tỷ đồng, trở thành một dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp diễn xuất của Hoài Lâm.

Ở thời điểm hiện tại, Hoài Lâm vẫn duy trì hoạt động âm nhạc và chưa công bố thêm một dự án điện ảnh mới sau Thiên Đường Máu. Thay vào đó, nam ca sĩ phát hành sản phẩm mới và tiếp tục biểu diễn tại các sân khấu, phòng trà.

Sau nhiều thay đổi trong cuộc sống, việc Hoài Lâm công khai khoảnh khắc cầu hôn và chuẩn bị tổ chức hôn lễ với Ngọc Trinh trở thành dấu mốc đáng chú ý. Bên cạnh hành trình âm nhạc, những bước đi mới trong đời tư cũng cho thấy Hoài Lâm đang hướng đến một chặng đường khác ở tuổi 31.