Hoài Lâm chính thức có tin vui sau 20 ngày làm đám cưới với vợ kém 9 tuổi

Mới đây, Hoài Lâm bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại buổi lễ cúng khai máy của một dự án phim điện ảnh. Đây được xem là tín hiệu tích cực trong hành trình hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ, đặc biệt khi anh vừa tổ chức đám cưới với bà xã kém 9 tuổi vào ngày 6/10 tại Vĩnh Long.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Hoài Lâm xuất hiện với trang phục giản dị, không quá cầu kỳ. Nam ca sĩ có mặt tại buổi lễ cùng ê-kíp thực hiện dự án, đánh dấu một hoạt động nghệ thuật đáng chú ý sau khi bước sang chương mới trong cuộc sống hôn nhân.

Hoài Lâm trong buổi cúng khai máy dự án phim điện ảnh mới sáng 25/10.

Sự xuất hiện của Hoài Lâm nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Bởi lẽ, sau nhiều thăng trầm trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, mỗi động thái liên quan đến hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ đều khiến những người yêu mến anh dành sự chú ý đặc biệt.

Đáng nói, việc Hoài Lâm xuất hiện tại lễ khai máy một dự án điện ảnh cũng khiến không ít người tò mò về vai trò của anh trong bộ phim. Liệu nam ca sĩ sẽ trực tiếp tham gia diễn xuất hay đảm nhận một công việc khác trong dự án vẫn là điều cần chờ thông tin chính thức từ ê-kíp.

Trước đó, vào đầu tháng 10, Hoài Lâm đã tổ chức đám cưới với Ngọc Trinh tại quê nhà Vĩnh Long. Bà xã của nam ca sĩ kém anh 9 tuổi và không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Ngày trọng đại của cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc từ khán giả, bạn bè và đồng nghiệp.

Hoài Lâm và vợ - Ngọc Trinh trong đám cưới hồi đầu tháng 10 tại quê nhà Vĩnh Long.

Đặc biệt, Đàm Vĩnh Hưng cũng có mặt tại đám cưới, đồng thời cùng Hoài Lâm song ca, tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ. Sau đó, hai thầy trò tiếp tục thu hút sự chú ý khi công bố màn tái hợp trong đêm nhạc mang chủ đề Xót Xa.

Không chỉ có những chuyển biến tích cực trong chuyện tình cảm, Hoài Lâm còn cho thấy sự kết nối trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Trước ngày cưới, nam ca sĩ từng thông báo về một sản phẩm âm nhạc do chính mình sáng tác và thể hiện, nhận được nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ.

Từ việc công bố sản phẩm âm nhạc, tái hợp cùng Đàm Vĩnh Hưng đến sự xuất hiện mới nhất tại lễ khai máy phim điện ảnh, Hoài Lâm đang liên tiếp có những hoạt động đáng chú ý.

Dù chưa rõ vai trò cụ thể của nam ca sĩ trong dự án điện ảnh lần này, sự hiện diện của anh vẫn là một tín hiệu đáng mừng đối với những khán giả luôn dõi theo hành trình nghệ thuật của Hoài Lâm. Sau đám cưới với bà xã kém 9 tuổi, người hâm mộ càng có thêm lý do để kỳ vọng nam ca sĩ sẽ tiếp tục mang đến những dấu ấn mới trong thời gian tới.