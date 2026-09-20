Hoài Đức trao 1.350 phần quà trung thu cho trẻ em và học bổng cho học sinh

Nhiều trường học trên địa bàn Hoài Đức được nhận học bổng cho học sinh

Ban Tổ chức chương trình đã đấu giá lồng đèn được 72,2 triệu đồng, vận động sự chung tay của các mạnh thường quân đóng góp 172 triệu đồng. Tổng cộng số tiền huy động, đấu giá lồng đèn được 224 triệu đồng.

Đấu giá lồng đèn gây quỹ học bổng

Số tiền đấu giá lồng đèn được Ban Tổ chức trao học bổng ở 5 trường mầm non, tiểu học, THCS và 4 trường mầm non tư thực, mỗi trường 10 triệu đồng, tương đương 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch UBND xã Hoài Đức Trần Đình Trang (ngoài cùng bên phải) trao học bổng cho đại diện các trường học có học sinh khó khăn

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 1.000 phần quà cho thiếu nhi tham dự đêm hội, mang đến cho các em niềm vui, sự động viên và tình yêu thương trong dịp Tết Trung thu.

Nhiều lồng đèn được thiết kế đẹp mắt

Trước đó, Câu lạc bộ Thiện nguyện Ánh sáng nghĩa tình (TP Hồ Chí Minh) phối hợp với UBND xã Hoài Đức trao 1.000 phần quà cho thiếu nhi và 10 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các em có hoàn cảnh khó khăn trong xã...