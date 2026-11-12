Hoài Đức phát huy sức mạnh đại đoàn kết từ khu dân cư
Hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hoài Đức tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư năm 2026. Không chỉ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận, Ngày hội còn là cơ hội để người dân gặp gỡ, chia sẻ, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cùng chung sức xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, văn minh.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hoai-duc-phat-huy-suc-manh-dai-doan-ket-tu-khu-dan-cu-246261112230443623.htm