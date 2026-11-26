Đưa dữ liệu số vào quản lý nhà nước

Sáng 25/11, tại Hà Nội, Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức Hội thảo khoa học góp ý hồ sơ Đề án phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công tác dân tộc, tôn giáo. Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung chủ trì hội thảo, với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành, chuyên gia và nhà khoa học.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh, Đề án có ý nghĩa định hướng chiến lược đối với hoạt động phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công tác dân tộc, tôn giáo.

Đề án được xây dựng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Dự kiến triển khai trên phạm vi cả nước giai đoạn 2027-2035, trong đó ưu tiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và các địa bàn có đông tín đồ, tổ chức tôn giáo.

Một trong những định hướng đáng chú ý của Đề án là chuyển từ cách tiếp cận nghiên cứu chủ yếu tạo báo cáo sang nghiên cứu tạo dữ liệu, công nghệ, giải pháp có khả năng ứng dụng thực tiễn. Qua đó, khoa học, dữ liệu và công nghệ số được xác định là nền tảng nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo.

Theo dự thảo, đến năm 2030, Đề án đặt mục tiêu vận hành tối thiểu 3 công cụ phân tích, bản đồ số hoặc mô hình dự báo phục vụ công tác quản lý; xây dựng mạng lưới ít nhất 300 chuyên gia và triển khai tối thiểu 20 mô hình ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại các địa phương.

Đáng chú ý, các chính sách, chương trình, đề án lớn trình Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ sẽ được xây dựng trên cơ sở dữ liệu và luận cứ khoa học có kiểm chứng. Đây là yêu cầu nhằm tăng cơ sở thực tiễn và tính khoa học trong quá trình hoạch định chính sách.

Dự thảo cũng đặt mục tiêu tăng ít nhất 3 lần kinh phí ngân sách nhà nước dành cho các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực này vào năm 2030 so với năm 2026.

Ưu tiên chuyển giao công nghệ tại địa phương

Bên cạnh phát triển dữ liệu và công cụ quản lý, Đề án đề xuất ứng dụng công nghệ số trong phục dựng, bảo tồn di sản văn hóa; chuyển giao kỹ thuật theo chuỗi giá trị, góp phần cải thiện đời sống người dân, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Để thực hiện các mục tiêu, dự thảo đề xuất một số cơ chế đặc thù như thành lập Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Bộ; thực hiện khoán chi đến sản phẩm cuối cùng và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức Hội thảo khoa học xây dựng Đề án phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công tác dân tộc, tôn giáo

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học tập trung góp ý về tính khả thi của các chỉ tiêu, cơ chế tài chính, phát triển nguồn nhân lực liên ngành và giải pháp kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu số giữa các cơ quan, địa phương.

Kết luận hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung yêu cầu Ban soạn thảo tiếp thu, giải trình các ý kiến trên cơ sở luận cứ khoa học, bổ sung số liệu thực tiễn và bảo đảm sự cân đối giữa hai lĩnh vực dân tộc, tôn giáo. Ban soạn thảo được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo tiến độ.