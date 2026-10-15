Hoạch định chiến lược đấu tranh hiệu quả với tội phạm xuyên quốc gia

Hội nghị nhằm triển khai Kế hoạch hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ Campuchia năm 2026 và thỏa thuận giữa lãnh đạo hai Bộ về hợp tác bảo đảm an ninh, trật tự của hai nước trước tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, các loại tội phạm xuyên quốc gia ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi, khó lường.

Lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam hội đàm với Tổng cục trưởng Tổng cục Công an quốc gia Campuchia trước khi hội nghị chính thức diễn ra.

Đồng chủ trì hội nghị gồm: Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thống tướng Sar Theth, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân, Tổng cục trưởng Tổng cục Công an Quốc gia, Bộ Nội vụ Campuchia.

Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương và một số cơ quan chức năng hai nước.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long thay mặt lãnh đạo Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệt liệt chào mừng Ngài Thống tướng Sar Theth cùng đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Campuchia sang tham dự hội nghị tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Nguyễn Văn Long phát biểu khai mạc hội nghị.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, hội nghị lần này là dấu mốc quan trọng để hai bên cùng nhìn lại chặng đường hợp tác đã qua, đồng thời hoạch định những chiến lược sắc bén hơn, quyết liệt hơn nhằm đấu tranh hiệu quả hơn nữa với các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm phi truyền thống trong tình hình mới.

Thời gian qua tình hình thế giới, khu vực đang trải qua giai đoạn biến động và bất ổn sâu sắc với những thách thức mới “chưa từng có tiền lệ”. Một số “điểm nóng” tại khu vực và trên thế giới đã leo thang thành xung đột vũ trang nghiêm trọng. Kinh tế thế giới đối mặt với lạm phát, suy thoái, khủng hoảng năng lượng... do tác động của các cuộc xung đột, cạnh tranh địa - chính trị giữa các nước lớn. Xu hướng sử dụng vũ lực làm suy giảm vai trò của các thể chế đa phương, tạo ra những nguy cơ, thách thức an ninh mới đối với mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam và Campuchia.

Ngài Thống tướng Sar Theth, Tổng cục trưởng Tổng cục Công an Quốc gia, Bộ Nội vụ Campuchia, phát biểu ý kiến.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhận định: Trong bối cảnh tình hình trên, quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam - Campuchia không ngừng được củng cố và phát triển sâu rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước. Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên gặp gỡ, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, an ninh - quốc phòng và kết nối hạ tầng; đồng thời, phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề khu vực và quốc tế,

Quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia nói chung cũng như giữa lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và lực lượng Công an quốc gia Campuchia nói riêng luôn được coi là trụ cột quan trọng hàng đầu trong quan hệ song phương.

Quang cảnh hội nghị.

Thời gian qua, lực lượng Công an hai nước đã trao đổi thông tin thường xuyên, kịp thời; phối hợp chặt chẽ bảo đảm an ninh, an toàn cho các sự kiện chính trị quan trọng của mỗi nước và các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước; không để cho các thế lực thù địch, phản động sử dụng lãnh thổ nước này xâm hại an ninh, lợi ích nước kia; đồng thời, triệt phá nhiều chuyên án liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm lừa đảo trực tuyến và tội phạm ma túy, bắt giữ hàng trăm đối tượng, giải cứu hàng nghìn nạn nhân.

Sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả cho thấy lực lượng thực thi pháp luật hai nước quyết tâm không để tội phạm có khoảng trống hay nơi ẩn náu để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật ở mỗi nước.

Lãnh đạo hai đoàn Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia cùng các đại biểu tại hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích, chiến công xuất sắc mà lực lượng Công an hai nước đã đạt được trong thời gian qua.

“Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, sự chủ động và quyết tâm chính trị cao của cả hai Bộ, hội nghị chúng ta sẽ thành công tốt đẹp, mở ra một chương mới trong hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và ma túy, góp phần mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân hai nước”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh.

Tại hội nghị, đại diện lực lượng chức năng hai nước cùng nhau chia sẻ tình hình phòng, chống tội phạm và ma túy tại mỗi nước, kết quả hợp tác chung hai bên; đánh giá, phân tích phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm truyền thống và phi truyền thống; dự báo xu hướng tội phạm mới nổi và nguy cơ tiềm ẩn của tội phạm ảnh hưởng an ninh trật tự hai nước...

Đồng thời, hội nghị đã tổng kết Cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy giữa Việt Nam và Campuchia năm 2026; đánh giá thực trạng hợp tác giữa Nhóm công tác chung hai Bộ và Tổ công tác thường trực Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia trong phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia để nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới...

Trưởng đoàn hai nước ký Biên bản hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cho biết, sau thời gian làm việc tích cực, khẩn trương, trách nhiệm, với một báo cáo trung tâm và 2 chủ đề chuyên sâu, các ý kiến tham luận, hội nghị đã thành công tốt đẹp, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long bày tỏ sự nhất trí cao với những ý kiến mà Ngài Thống tướng Sar Theth, đồng chủ trì nêu lên tại hội nghị nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác phòng, chống tội phạm và ma túy giữa lực lượng Công an hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Chính phủ và nhân dân hai nước giao phó; tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao lưu văn hóa, thương mại, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Trưởng Nhóm công tác hai nước ký Quy chế phối hợp của Nhóm công tác chung Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Hai bên đã ký Biên bản Hội nghị thống nhất phương hướng hợp tác thời gian tới. Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và Ngài Sar Theth, Tổng cục trưởng Tổng cục Công an quốc gia Campuchia nhất trí chỉ đạo các đơn vị chức năng hai bên tập trung phối hợp triển khai ngay các cam kết, thỏa thuận đạt được thông qua các chương trình, hoạt động hợp tác cụ thể, thực chất để đưa hợp tác phòng, chống tội phạm và ma túy bước vào giai đoạn phát triển mới, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân hai nước.

Trong đó: Hai bên tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng ở khu vực biên giới hai nước trong việc phát hiện, ngăn chặn các loại tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm lừa đảo trực tuyến, tội phạm ma túy...; các hoạt động môi giới và tổ chức đưa người vượt biên trái phép, các hoạt động cờ bạc trái phép, mua bán người và cưỡng bức lao động;

Trưởng đoàn hai nước trao tặng quà lưu niệm.

Hai bên sẽ tăng cường phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân hai nước, nhất là người dân sinh sống ở khu vực biên giới tôn trọng pháp luật và các thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước, phong tục tập quán của mỗi nước, tác hại và sự nguy hiểm, hệ lụy của ma túy, chấp hành nghiêm quy chế quản lý biên giới góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển;

Lãnh đạo cùng các đại biểu hai đoàn chụp hình lưu niệm.

Hai bên thống nhất duy trì, củng cố các cơ chế hợp tác sẵn có, triển khai hiệu quả cam kết cấp cao lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia, các nội dung đồng thuận tại Hội nghị lần thứ nhất giữa Việt Nam và Campuchia về phòng, chống tội phạm và ma túy năm 2026.