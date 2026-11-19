Hoắc Kiến Hoa trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi chia sẻ quan điểm về việc hợp tác với Lâm Tâm Như. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, nam diễn viên thẳng thắn cho biết anh không có ý định đảm nhận vai chính trong các dự án do vợ sản xuất. Phát ngôn nhanh chóng xuất hiện trên bảng tìm kiếm nóng Weibo, khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Theo Sohu Entertainment, khi được hỏi liệu có ưu tiên nhận lời đóng phim do Lâm Tâm Như làm nhà sản xuất hay không, Hoắc Kiến Hoa trả lời rằng cả hai có sở thích thưởng thức tác phẩm rất khác nhau. Nam diễn viên cho biết bà xã sẽ không chủ động mời anh đóng chính và bản thân cũng không có ý định tham gia theo cách đó.

Hoắc Kiến Hoa gây chú ý khi tiết lộ không có ý định đóng chính trong các bộ phim do bà xã Lâm Tâm Như sản xuất. Ảnh: Weibo.

Điều đáng chú ý là Hoắc Kiến Hoa không đưa ra quyết định vì bất đồng trong hôn nhân. Anh giải thích rằng hai vợ chồng có gu lựa chọn kịch bản và góc nhìn nghệ thuật không giống nhau. Trong khi Lâm Tâm Như quan tâm đến những câu chuyện phù hợp với định hướng sản xuất của mình, Hoắc Kiến Hoa lại có tiêu chí riêng khi cân nhắc vai diễn.

Dù từ chối việc đóng chính, Hoắc Kiến Hoa khẳng định luôn sẵn sàng hỗ trợ bà xã nếu được mời xuất hiện với tư cách khách mời. Nam diễn viên nhấn mạnh chuyện vợ chồng ủng hộ nhau là điều đương nhiên, đồng thời cho biết anh sẽ không ngần ngại nhận lời khi Lâm Tâm Như cần một vai diễn ngắn phù hợp.

Hoắc Kiến Hoa cho biết vợ chồng anh có gu lựa chọn kịch bản khác nhau nhưng luôn sẵn sàng ủng hộ công việc của đối phương. Ảnh: Weibo.

Trên thực tế, Hoắc Kiến Hoa từng xuất hiện trong Hoa Đăng Sơ Thượng, bộ phim truyền hình do Lâm Tâm Như tham gia sản xuất và đóng chính. Màn góp mặt của nam diễn viên khi ấy thu hút sự quan tâm bởi khán giả hiếm khi được chứng kiến hai vợ chồng cùng xuất hiện trong một tác phẩm sau khi kết hôn.

Không chỉ vậy, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như từng đóng chung trong Khuynh Thế Hoàng Phi, tác phẩm cổ trang phát sóng năm 2011. Sau nhiều năm, khán giả vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho khả năng tái hợp của hai diễn viên nổi tiếng, nhất là khi Lâm Tâm Như ngày càng khẳng định vị trí trong lĩnh vực sản xuất phim truyền hình.

Những năm gần đây, Lâm Tâm Như tập trung phát triển vai trò nhà sản xuất thay vì chỉ hoạt động với tư cách diễn viên. Thành công của Hoa Đăng Sơ Thượng cho thấy khả năng lựa chọn đề tài và xây dựng các dự án có sức hút của nữ nghệ sĩ. Trong khi đó, Hoắc Kiến Hoa vẫn duy trì hoạt động diễn xuất, ưu tiên những nhân vật phù hợp với định hướng nghề nghiệp ở từng giai đoạn.

Hoắc Kiến Hoa từng góp mặt trong Hoa Đăng Sơ Thượng, tác phẩm do Lâm Tâm Như đóng chính và tham gia sản xuất. Ảnh: Weibo.

Đáng chú ý, hồi tháng 5/2026, Lâm Tâm Như từng tiết lộ đang chuẩn bị một dự án truyền hình mới khai thác đề tài gia đình. Khi được hỏi về khả năng mời chồng tham gia, nữ diễn viên cho biết chưa thấy nhân vật nào thực sự phù hợp với Hoắc Kiến Hoa nhưng sẽ chủ động đề nghị nếu có cơ hội.

Bên cạnh câu chuyện hợp tác cùng bà xã, Hoắc Kiến Hoa còn gây chú ý khi chia sẻ về việc duy trì ngoại hình ở tuổi 46. Nam diễn viên khẳng định chưa từng can thiệp thẩm mỹ, đồng thời thừa nhận bản thân không còn quá đặt nặng chuyện giữ vẻ ngoài trẻ trung.

Thay vì tìm đến các phương pháp làm đẹp, Hoắc Kiến Hoa lựa chọn vận động, sinh hoạt điều độ và giữ tinh thần thoải mái. Nam diễn viên cho rằng việc chấp nhận những thay đổi tự nhiên của tuổi tác là điều cần thiết, đặc biệt khi anh đã trải qua nhiều giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp.

Ở tuổi 46, Hoắc Kiến Hoa lựa chọn chấp nhận sự thay đổi tự nhiên của ngoại hình thay vì quá chú trọng việc giữ vẻ trẻ trung. Ảnh: Weibo.

Hoắc Kiến Hoa cũng có cách nhìn khá bình thản về danh tiếng. Khi được hỏi liệu thời kỳ nổi tiếng nhất đã qua hay chưa, anh hài hước đặt câu hỏi ngược lại rằng mình đã từng nổi tiếng đến thế sao. Nam diễn viên cho biết điều khiến anh vui hiện tại là vẫn được khán giả thuộc nhiều thế hệ nhận ra và yêu mến.

Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như kết hôn vào tháng 7/2016, sau nhiều năm quen biết trong giới giải trí. Hai người đón con gái đầu lòng vào năm 2017 và vừa kỷ niệm 10 năm ngày cưới trong năm 2026. Dù ít khi công khai nói về cuộc sống riêng tư, cả hai vẫn thường xuyên được bắt gặp đồng hành trong những dịp đặc biệt.

Sau 10 năm kết hôn, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như vẫn duy trì cuộc sống gia đình kín tiếng và sự nghiệp riêng. Ảnh: Weibo.

Phát ngôn mới nhất của Hoắc Kiến Hoa không đồng nghĩa với việc anh từ chối hợp tác cùng Lâm Tâm Như trong mọi hoàn cảnh. Thay vào đó, nam diễn viên cho thấy mong muốn giữ sự độc lập trong lựa chọn kịch bản, đồng thời tiếp tục ủng hộ sự nghiệp của bà xã khi có cơ hội phù hợp.