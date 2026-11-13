Hoắc Kiến Hoa tuyên bố đúng 2 câu để bảo vệ Lâm Tâm Như

Showbiz Hoa ngữ những ngày qua xôn xao trước bài đăng ẩn danh của một người tự nhận là chuyên viên trang điểm, tố Lâm Tâm Như từng có thái độ thiếu tôn trọng nhân viên hậu trường. Câu chuyện nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều về cách ứng xử của nữ diễn viên phía sau ống kính. Giữa lúc vợ trở thành tâm điểm tranh cãi, Hoắc Kiến Hoa đã trực tiếp phản hồi trước truyền thông bằng hai phát ngôn đáng chú ý, thể hiện thái độ bảo vệ người bạn đời sau nhiều năm gắn bó.

Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ một bài đăng trên Threads của tài khoản ẩn danh. Người này tự giới thiệu đã có ba năm làm nghề trang điểm và từng hỗ trợ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Tuy nhiên, kỷ niệm khiến họ nhớ nhất lại liên quan đến một lần làm việc với người được ám chỉ là Lâm Tâm Như.

Lâm Tâm Như bất ngờ vướng tranh cãi sau bài đăng ẩn danh tố nữ diễn viên có thái độ không tốt với nhân viên hậu trường. Ảnh: Weibo.

Theo lời kể, trong lúc thực hiện lớp trang điểm, người này vô tình trượt tay khiến phần hóa trang bị lem. Họ lập tức xin lỗi và đề nghị chỉnh sửa ngay vì vẫn còn đủ thời gian trước khi hoàn thành công việc. Thế nhưng, người đăng bài cho rằng nữ nghệ sĩ đã phản ứng gay gắt, dùng những lời lẽ như gọi họ là đồ ngốc, thậm chí hạ thấp năng lực và vị trí xã hội của người làm nghề.

Đáng chú ý, tài khoản đăng tải không trực tiếp viết đầy đủ tên Lâm Tâm Như mà sử dụng cách viết ám chỉ. Tuy nhiên, những chi tiết trong bài nhanh chóng khiến cộng đồng mạng liên hệ đến nữ diễn viên. Câu chuyện lập tức tạo ra làn sóng tranh luận bởi hình ảnh công chúng của cô vốn gắn với sự thân thiện và hoạt động lâu năm trong ngành giải trí.

Câu chuyện liên quan đến thái độ của Lâm Tâm Như nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Ảnh: Weibo.

Trước những cáo buộc này, nhiều người từng làm việc trong ngành điện ảnh và truyền hình đã lên tiếng bênh vực Lâm Tâm Như. Một số ý kiến cho biết nữ diễn viên có đội ngũ chuyên viên trang điểm và tạo hình thân thiết trong nhiều năm, đồng thời không đồng tình với cách kể chuyện thiếu bằng chứng của tài khoản ẩn danh. Cựu quản lý của cô cũng được truyền thông dẫn lời khẳng định Lâm Tâm Như không phải người có tính cách như vậy và bày tỏ sự ủng hộ nếu nữ diễn viên muốn sử dụng biện pháp pháp lý.

Vừa qua, Hoắc Kiến Hoa xuất hiện tại buổi họp báo ra mắt bộ phim truyền hình y khoa của Netflix cùng các đồng nghiệp. Khi được phóng viên hỏi về ồn ào liên quan đến vợ, nam diễn viên không né tránh mà trực tiếp đưa ra phản hồi.

Câu nói đầu tiên của anh thể hiện thái độ phủ nhận dứt khoát. Hoắc Kiến Hoa cho biết chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra, bởi trong suốt sự nghiệp đóng phim, anh chưa từng chứng kiến tình huống tương tự liên quan đến vợ mình.

Hoắc Kiến Hoa xuất hiện tại sự kiện quảng bá dự án phim mới và trực tiếp phản hồi về ồn ào liên quan đến bà xã. Ảnh: Weibo.

Không dừng lại ở đó, nam diễn viên tiếp tục đưa ra nhận định thứ hai về quy tắc ứng xử trong ngành giải trí. Theo anh, nếu một nghệ sĩ thực sự dùng những lời lẽ xúc phạm nhân viên làm việc bên cạnh mình, điều đó chẳng khác nào tự chặn con đường phát triển sự nghiệp. Anh cho rằng đây là chuyện khá vô lý và những lời đồn như vậy nên được nhìn nhận nhẹ nhàng thay vì quá bận tâm.

Hoắc Kiến Hoa cũng chia sẻ rằng Lâm Tâm Như có lẽ không còn dễ dàng bị ảnh hưởng tâm trạng bởi những thông tin tiêu cực trên mạng. Thái độ bình tĩnh của nam diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt bởi anh vốn là người khá kín tiếng và hiếm khi chủ động đề cập đến những tranh cãi xoay quanh đời sống gia đình.

Hoắc Kiến Hoa khẳng định những cáo buộc nhắm vào Lâm Tâm Như không phù hợp với những gì anh chứng kiến trong nhiều năm chung sống. Ảnh: Weibo.

Điều khiến sự việc được quan tâm không chỉ nằm ở hai phát ngôn bảo vệ vợ mà còn ở cách Hoắc Kiến Hoa lựa chọn phản hồi. Thay vì công kích người đăng bài hay đẩy câu chuyện thành một cuộc đối đầu công khai, anh sử dụng chính kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong ngành để giải thích quan điểm của mình.

Sau khi tranh cãi lan rộng, bài đăng ban đầu được cho là đã bị xóa. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có bằng chứng độc lập như bản ghi âm, hình ảnh hoặc lời xác nhận trực tiếp từ người có mặt tại sự việc để chứng minh cáo buộc. Vì vậy, những thông tin liên quan vẫn cần được nhìn nhận thận trọng, thay vì xem lời kể ẩn danh là sự thật đã được xác nhận.

Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như có cuộc hôn nhân kín tiếng sau khi kết hôn năm 2016. Ảnh: Weibo.

Đối với Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như, đây không phải lần đầu cuộc sống riêng tư trở thành chủ đề được công chúng chú ý. Cặp đôi từng hợp tác trong bộ phim Khuynh Thế Hoàng Phi, trước khi chính thức công khai tình cảm và kết hôn vào năm 2016. Sau nhiều năm chung sống, cả hai vẫn duy trì cuộc sống tương đối kín tiếng, hạn chế đưa chuyện gia đình trở thành tâm điểm truyền thông.

Sau nhiều năm gắn bó, Hoắc Kiến Hoa vẫn thể hiện sự ủng hộ dành cho bà xã trước những ồn ào chưa được kiểm chứng. Ảnh: Weibo.

Lần xuất hiện này, Hoắc Kiến Hoa một lần nữa cho thấy sự kiên quyết khi đứng trước những thông tin bất lợi dành cho vợ. Dẫu vậy, điều quan trọng nhất vẫn là sự thật cần được xác định bằng chứng cứ cụ thể. Trong một môi trường mà danh tiếng nghệ sĩ có thể bị ảnh hưởng chỉ sau vài dòng chia sẻ, sự thận trọng trước những lời tố cáo chưa được kiểm chứng cũng là điều cần thiết.