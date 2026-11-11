Hoắc Kiến Hoa phản ứng khi vợ bị tố mắng chửi nhân viên

Mới đây, Hoắc Kiến Hoa trở thành tâm điểm chú ý khi lên tiếng về ồn ào liên quan đến vợ tại buổi họp báo ra mắt phim Kỳ tích phòng cấp cứu ngày 10/11. Trước câu hỏi về việc Lâm Tâm Như bị tố mắng chửi nhân viên trang điểm, nam diễn viên thẳng thắn phủ nhận và khẳng định chưa từng chứng kiến vợ có cách hành xử như vậy trong suốt sự nghiệp.

Ồn ào bắt nguồn từ một tài khoản ẩn danh trên Threads, tự nhận có ba năm kinh nghiệm làm chuyên viên trang điểm. Người này kể từng bị một nữ diễn viên được gọi bằng tên viết tắt “Lâm X Như” trách mắng sau sự cố khiến lớp trang điểm bị lem. Theo lời tố cáo, người đăng bài còn bị dùng những từ ngữ nặng nề như “đồ ngốc”. Tuy nhiên, câu chuyện chỉ xuất phát từ chia sẻ một chiều và chưa có bằng chứng độc lập xác thực.

Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như.

Trước thông tin gây tranh luận, Hoắc Kiến Hoa khẳng định sự việc không thể xảy ra theo những gì anh biết. Nam diễn viên cho biết trong nhiều năm làm nghề, anh chưa từng thấy Lâm Tâm Như đối xử với nhân viên bằng thái độ được mô tả trong bài đăng. Anh cũng cho rằng những lời đồn đôi khi không đáng để người trong cuộc quá bận tâm.

Không riêng chồng, một số người từng làm việc cùng nữ diễn viên cũng lên tiếng phản bác cáo buộc. Cựu quản lý cho biết cô có đội ngũ trang điểm và làm tóc gắn bó lâu năm, đồng thời nhận xét nữ nghệ sĩ là người cư xử có lý lẽ. Một số nhân sự hậu trường khác kể rằng cô luôn tôn trọng ê-kíp và sẵn sàng hỗ trợ mọi người trong quá trình làm việc. Sau khi vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, tài khoản đăng bài đã xóa nội dung và ngừng hoạt động.

Những chia sẻ tích cực về cặp đôi cũng được nhắc lại trong thời điểm này. Một nhân sự từng tham gia tổ chức sinh nhật bí mật cho Lâm Tâm Như kể rằng Hoắc Kiến Hoa chủ động giúp trông nom con nhỏ của một thành viên ê-kíp, đồng thời tặng lì xì cho mọi người. Một số khán giả cũng cho biết từng gặp hai nghệ sĩ tại nhà hàng và được họ âm thầm thanh toán hóa đơn. Dù những câu chuyện này không trực tiếp xác minh cáo buộc ban đầu, chúng góp thêm góc nhìn từ những người từng tiếp xúc với vợ chồng diễn viên.

Lâm Tâm Như hiện tại.

Sau khi kết hôn năm 2016, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như duy trì cuộc sống khá kín tiếng. Cả hai hạn chế chia sẻ chuyện gia đình, đặc biệt là hình ảnh con gái, nhưng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện cùng nhau trong những khoảnh khắc đời thường. Thay vì liên tục thể hiện tình cảm trước công chúng, họ lựa chọn đồng hành và tôn trọng công việc riêng của đối phương. Đây cũng là lý do mỗi lần cặp đôi xuất hiện hoặc có động thái liên quan đến đời sống cá nhân đều nhận được sự quan tâm.

Trong sự nghiệp, Hoắc Kiến Hoa từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ qua loạt phim như Tiên kiếm kỳ hiệp 3, Hoa Thiên Cốt, Hãy nhắm mắt khi anh đến và Hậu cung Như Ý truyện. Anh được đánh giá cao nhờ ngoại hình nổi bật cùng lối diễn xuất điềm tĩnh, có chiều sâu. Sau một thời gian giảm hoạt động để dành thời gian cho gia đình, nam diễn viên dần trở lại với các dự án mới, trong đó có Câu chuyện hoa hồng và Kỳ tích phòng cấp cứu. Việc tiếp tục nhận vai diễn cho thấy anh vẫn duy trì sự gắn bó với nghề.

Về phía Lâm Tâm Như, cô nổi tiếng rộng rãi nhờ vai Hạ Tử Vy trong Hoàn Châu Cách Cách. Sau thành công ban đầu, nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu qua Tân dòng sông ly biệt, Khuynh thế hoàng phi và nhiều tác phẩm truyền hình khác. Những năm gần đây, cô còn phát triển vai trò nhà sản xuất, nổi bật với series Hoa đăng sơ thượng. Sự chuyển hướng này giúp cô có thêm tiếng nói trong quá trình xây dựng và phát triển các dự án phim.

Ở hiện tại, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như vẫn theo đuổi những lựa chọn riêng trong nghệ thuật, đồng thời duy trì tổ ấm sau nhiều năm chung sống. Ồn ào lần này một lần nữa đưa tên tuổi hai nghệ sĩ trở lại tâm điểm chú ý. Tuy nhiên, khi chưa có bằng chứng độc lập xác nhận lời tố cáo, những thông tin liên quan vẫn cần được nhìn nhận thận trọng.