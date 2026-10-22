Hoắc Kiến Hoa muốn thử sức với vai trò mới

Theo truyền thông Đài Loan, Hoắc Kiến Hoa đang chuẩn bị cho bộ phim hành động do anh tự đạo diễn và đóng chính. Tác phẩm được cho là khai thác đề tài quyền Anh, tập trung vào các nhân vật nam và những màn đối đầu giàu tính thể lực. Đáng chú ý, ê-kíp thiết kế hành động từng tham gia Châu Xử Trừ Tam Hại được cho là sẽ góp mặt trong dự án, hứa hẹn mang đến những cảnh chiến đấu có tính chân thực. Tuy nhiên, thông tin về lịch khai máy chính thức hiện chưa được xác nhận rộng rãi.

Nếu trở thành hiện thực, đây sẽ là bước chuyển đáng chú ý của Hoắc Kiến Hoa sau nhiều năm hoạt động chủ yếu với vai trò diễn viên. Anh từng được khán giả yêu thích qua Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 3, Hoa Thiên Cốt và Hậu Cung Như Ý Truyện. Trong đó, vai Bạch Tử Họa ở Hoa Thiên Cốt giúp nam diễn viên củng cố hình tượng nam thần cổ trang, còn nhân vật Càn Long trong Hậu Cung Như Ý Truyện cho thấy khả năng thể hiện những nhân vật có nhiều mâu thuẫn về tình cảm và quyền lực.

Hoắc Kiến Hoa được cho là chuẩn bị thử sức với vai trò đạo diễn phim hành động.

Không dừng lại ở dòng phim cổ trang, Hoắc Kiến Hoa còn từng bước mở rộng lựa chọn diễn xuất với những tác phẩm mang màu sắc hiện đại. Năm 2024, anh trở lại màn ảnh qua Câu Chuyện Hoa Hồng, đóng cùng Lưu Diệc Phi. Đến năm 2025, nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong một số dự án truyền hình, cho thấy anh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật dù không xuất hiện với tần suất dày đặc như giai đoạn trước.

Việc lựa chọn phim hành động làm dự án đạo diễn đầu tay cũng có điểm đáng chú ý khi Hoắc Kiến Hoa vốn không xa lạ với những cảnh võ thuật. Trong sự nghiệp, anh từng thể hiện khả năng thực hiện các phân cảnh hành động ở Quái Hiệp Nhất Chi Mai. Theo truyền thông Đài Loan, nam diễn viên còn có sở thích tập luyện quyền Anh ngoài đời. Những kinh nghiệm này có thể trở thành lợi thế khi anh đảm nhận đồng thời hai vai trò đạo diễn và diễn viên, dù hiệu quả thực tế vẫn cần được kiểm chứng qua thành phẩm.

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống kín tiếng của Hoắc Kiến Hoa cũng là điều khiến công chúng quan tâm. Anh kết hôn với diễn viên Lâm Tâm Như năm 2016 và có một con gái. Sau khi lập gia đình, nam diễn viên giảm bớt sự hiện diện trước truyền thông, dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống riêng và chỉ trở lại với những dự án phù hợp. Cả hai cũng duy trì cách tiếp cận tương đối riêng tư, hạn chế đưa chuyện gia đình trở thành tâm điểm chú ý.

Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như có cuộc sống gia đình kín tiếng.

Theo thông tin được truyền thông đăng tải, Lâm Tâm Như nhiều khả năng không tham gia bộ phim hành động mới của chồng do định hướng tác phẩm tập trung vào các nhân vật nam và lịch trình công việc riêng. Dẫu vậy, thông tin về dàn diễn viên vẫn cần chờ xác nhận từ phía đoàn phim.

Từ một gương mặt nổi bật của dòng phim thần tượng đến diễn viên có nhiều vai diễn đa dạng, Hoắc Kiến Hoa đang đứng trước cơ hội mở rộng giới hạn nghề nghiệp. Nếu chính thức đảm nhận vai trò đạo diễn, dự án hành động về quyền Anh không chỉ đánh dấu thử nghiệm mới mà còn cho thấy hướng đi khác của nam diễn viên sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm trước ống kính.