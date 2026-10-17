Hoắc Kiến Hoa gặp fan liền mời ăn, tự nhận không dám ra đường

Hoắc Kiến Hoa là nam diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ, được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim như Khuynh Thế Hoàng Phi, Hoa Thiên Cốt, Hậu Cung Như Ý Truyện...

Mới đây, nam diễn viên thu hút sự chú ý khi chia sẻ câu chuyện gặp gỡ người hâm mộ ngoài đời, đồng thời hài hước thừa nhận bản thân không quá dám ra ngoài, liên quan đến khán giả.

Chia sẻ mới đây của Hoắc Kiến Hoa về "fan cứng" khiến nhiều người thích thú.

Cụ thể, theo Sohu, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Hoắc Kiến Hoa kể về lần tình cờ gặp người hâm mộ và chủ động mời họ đi ăn. Đáng chú ý, nam diễn viên còn ân cần hỏi thăm vì sao các fan không đến lớp. Sau đó, anh được biết họ đang tham dự lễ bế giảng.

Không chỉ nhiệt tình trò chuyện, Hoắc Kiến Hoa còn vui vẻ đồng ý khi người hâm mộ ngỏ ý muốn chụp ảnh cùng. Thái độ thân thiện, gần gũi của nam diễn viên khiến câu chuyện nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Khi được hỏi liệu có thường xuyên làm những việc tương tự hay không, Hoắc Kiến Hoa xác nhận điều đó và tự trêu bản thân rằng: "Giờ tôi không dám ra ngoài nữa". Câu nói mang ý tự trêu chọc, bởi mỗi lần tình cờ gặp fan, anh đều sẵn lòng dành thời gian giao lưu, thậm chí mời họ ăn uống.

Dù không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh như trước, Hoắc Kiến Hoa vẫn nhận được sự quan tâm nhờ sức hút của một trong những gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Hoa ngữ. Những câu chuyện đời thường như vậy cũng giúp công chúng có thêm góc nhìn về nam diễn viên ngoài các vai diễn.

Hoắc Kiến Hoa duy trì hôn nhân hạnh phúc bên Lâm Tâm Như suốt 10 năm qua.

Hoắc Kiến Hoa sinh năm 1979 tại Đài Loan (Trung Quốc), bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ đầu những năm 2000. Trong sự nghiệp, anh ghi dấu ấn với hình tượng nam thần có ngoại hình điển trai, phong thái điềm đạm và khả năng thể hiện nhiều dạng nhân vật. T

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Hoắc Kiến Hoa cũng từng là tâm điểm chú ý. Năm 2016, anh kết hôn với nữ diễn viên Lâm Tâm Như sau nhiều năm quen biết. Đám cưới của cặp sao được tổ chức tại Bali (Indonesia), quy tụ nhiều bạn bè và đồng nghiệp trong giới giải trí. Đến tháng 1/2017, hai người đón con gái đầu lòng.

Cuộc hôn nhân của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như từng nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội, đặc biệt khi cả hai không thường xuyên công khai những khoảnh khắc tình cảm. Trong những lần hiếm hoi xuất hiện cùng nhau, họ vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Sau khi lập gia đình, Hoắc Kiến Hoa có giai đoạn giảm bớt hoạt động nghệ thuật để dành thời gian cho cuộc sống cá nhân. Trong khi đó, Lâm Tâm Như vẫn duy trì công việc diễn xuất và tham gia sản xuất phim. Cả hai lựa chọn cách cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình, thay vì liên tục xuất hiện trước truyền thông.