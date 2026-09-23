Hòa Xuân phát huy hiệu quả mô hình 'Tổ hỗ trợ công dân lưu động'

Người dân được cán bộ phường Hòa Xuân hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố Thanh Lương 3. Ảnh: NGỌC QUỐC

Đưa dịch vụ công đến gần người dân

Sáng 19/9, “Tổ hỗ trợ công dân lưu động” phường Hòa Xuân trực tiếp đến hỗ trợ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố Thanh Lương 3. Dù là ngày thứ Bảy, ngoài giờ hành chính, không khí làm việc vẫn diễn ra khẩn trương và nghiêm túc.

Tại đây, tổ công tác tập trung giải đáp thắc mắc và hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục như: đăng ký cư trú, cấp căn cước, kích hoạt tài khoản định danh VNeID, khảo sát mức độ hài lòng về cải cách hành chính.

Bên cạnh đó, các cán bộ chuyên môn cũng trực tiếp tư vấn về chính sách bảo trợ xã hội, ưu đãi người có công và người cao tuổi. Những thắc mắc liên quan đất đai, trật tự xây dựng, quản lý vỉa hè, hộ tịch đều được tiếp nhận và giải đáp thỏa đáng.

Người dân địa phương phấn khởi, đánh giá cao sự chủ động, tận tụy của chính quyền phường trong việc đưa dịch vụ công đến tận khu dân cư. Ảnh: NGỌC QUỐC

Được cán bộ thuế hỗ trợ tư vấn và giải quyết thủ tục thuế nhà đất, ông Nguyễn Hữu Sơn (phường Hòa Xuân) chia sẻ: “Do tuổi cao, khả năng tiếp cận công nghệ của tôi rất hạn chế. Vì thế, khi được cán bộ thuế về tận địa phương hướng dẫn nhiệt tình, tôi cảm thấy gần gũi và hiệu quả trong giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính”.

[VIDEO] - Ông Nguyễn Hữu Sơn (phường Hòa Xuân) chia sẻ về hiệu quả của mô hình “Tổ hỗ trợ công dân lưu động” của phường Hòa Xuân:

Bà Trần Thị Ngọc Oanh, thành viên “Tổ hỗ trợ công dân lưu động” cho biết, bà thường xuyên đến tận các khu dân cư để tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ giải quyết thủ tục cho các gia đình chính sách, người có công. Hoạt động này nhằm hỗ trợ những trường hợp đi lại khó khăn hoặc không có thời gian đến trụ sở chính quyền.

Nhờ đó, các dịch vụ hành chính công được triển khai hiệu quả, mang lại sự thuận tiện tối đa và tiết kiệm thời gian cho người dân. Mô hình cũng góp phần cụ thể hóa phương châm xây dựng nền hành chính phục vụ, chủ động hướng về nhân dân.

Theo thống kê, “Tổ hỗ trợ công dân lưu động” phường Hòa Xuân trực tiếp hỗ trợ 31 người dân giải quyết thủ tục hành chính trong ngày làm việc hôm đó.

Các nội dung giải đáp tập trung vào nhiều lĩnh vực thiết thực như dân sinh, đất đai, nghĩa vụ thuế và chính sách ưu đãi người có công, góp phần tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở.

Nâng cao chất lượng phục vụ

Mô hình “Tổ hỗ trợ công dân lưu động” được UBND phường Hòa Xuân triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030 nhằm thực hiện hiệu quả Đề án số 02-ĐA/TU ngày 10/4/2026 của Thành ủy Đà Nẵng về xây dựng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu.

Được triển khai định kỳ với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chuyên môn, mô hình nhằm rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và nhân dân.

Tổ hỗ trợ do lãnh đạo UBND phường làm tổ trưởng; thành viên gồm đại diện các bộ phận: Văn phòng, Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị, Văn hóa - Xã hội, Công an, Quân sự, Y tế, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Khi cần thiết, phường sẽ chủ động mời thêm cơ quan chuyên môn cấp trên cùng tham gia.

Công an phường Hòa Xuân tiếp nhận, hướng dẫn nhân dân hoàn tất các thủ tục đăng ký cư trú. Ảnh: NGỌC QUỐC

Về chức năng, tổ có nhiệm vụ hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật; tiếp nhận và giải đáp các phản ánh về môi trường, đất đai, trật tự đô thị.

Các thành viên cũng có trách nhiệm chủ động rà soát vướng mắc, hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt, thúc đẩy các tiện ích số và báo cáo kết quả thực hiện định kỳ.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, các đợt ra quân đều được ưu tiên thực hiện ngoài giờ hành chính, vào buổi tối hoặc ngày nghỉ. Từ đầu năm đến nay, mô hình đã hỗ trợ giải quyết hơn 70 thủ tục hành chính, nhận được phản hồi tích cực và chỉ số hài lòng cao từ cộng đồng.

Ông Lê Công Đông, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân khẳng định, thực tiễn triển khai mô hình “Tổ hỗ trợ công dân lưu động” đã chứng minh hiệu quả thiết thực trong công tác “Dân vận khéo”. Việc chủ động tìm đến với dân giúp giải quyết dứt điểm vướng mắc phát sinh từ sớm, giải tỏa bức xúc và nâng cao rõ rệt sự hài lòng của người dân đối với chính quyền.

Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình vận hành, mở rộng các chuyên đề hỗ trợ chuyên sâu; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Đồng thời, địa phương chú trọng lắng nghe ý kiến đóng góp từ cơ sở để điều chỉnh linh hoạt, quyết tâm xây dựng chính quyền Hòa Xuân chuyên nghiệp, hiện đại, vì nhân dân phục vụ.

[VIDEO] - Bà Trần Thị Ngọc Oanh, cán bộ tham gia “Tổ hỗ trợ công dân lưu động”, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính tại tổ dân phố Thanh Lương 3: