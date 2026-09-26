Hòa Xuân mang Trung thu yêu thương đến với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Lãnh đạo Phòng Văn hóa - xã hội phường Hòa Xuân đến thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn phường.

Tại chương trình, ngoài các hoạt động vui hội trăng rằm tươi vui, sôi nổi, phường Hòa Xuân đã trao gần 400 suất quà, tổng trị giá 90 triệu đồng từ nguồn ngân sách và vận động xã hội hóa cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (gồm 255 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, 138 trẻ em diện hộ nghèo, cận nghèo). Đối với trẻ em đau ốm, khuyết tật, khó khăn không thể đến dự, sáng cùng ngày, lãnh đạo và cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội phường đã đến thăm, trao quà Trung thu. Mỗi suất gồm 500.000 đồng tiền mặt từ nguồn kinh phí theo Nghị quyết số 43/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố và phần quà do UBND phường vận động xã hội hóa.

Cùng chung tay chăm lo Trung thu cho trẻ em, 52/52 tổ dân phố trên địa bàn phường Hòa Xuân cũng tổ chức nhiều hoạt động vui hội trăng rằm, để các em có thêm những khoảnh khắc quây quần bên bạn bè, gia đình và lưu giữ những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ.