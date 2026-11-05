Hòa Xuân chung tay chăm lo cho người cao tuổi

Công tác chăm sóc sức khỏe cho NCT luôn được phường Hòa Xuân quan tâm, chú trọng.

UBND phường đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Hội NCT, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ sở y tế và tổ dân phố triển khai các chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho NCT; đồng thời tạo điều kiện để các cụ tiếp tục tham gia hoạt động xã hội, đóng góp xây dựng địa phương.

Hiện phường Hòa Xuân có 10.232 NCT từ đủ 60 tuổi trở lên, trong đó có 2.664 NCT được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng (gồm người từ 75 tuổi trở lên, NCT khuyết tật và NCT thuộc hộ nghèo không có người phụng dưỡng) với tổng kinh phí trên 1,8 tỷ đồng/tháng. Bà Trần Thị Thúy Hà, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hòa Xuân, cho biết địa phương thường xuyên rà soát, lập hồ sơ và giải quyết kịp thời các chế độ trợ giúp xã hội, góp phần ổn định đời sống, nhất là đối với những trường hợp khó khăn, không có nguồn thu nhập ổn định.

Cùng với thực hiện chính sách trợ cấp, phường phối hợp với Hội NCT và các đơn vị liên quan đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe, phụng dưỡng NCT. Trong 5 năm qua, địa phương đã tổ chức khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 35.000 lượt người; mừng thọ, chúc thọ 3.550 cụ với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, phường đã tổ chức mừng thọ, chúc thọ 996 NCT; phối hợp với Hội NCT, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Lệ và các cơ sở y tế khám, tư vấn sức khỏe, cập nhật hồ sơ quản lý sức khỏe cho 459 lượt người. Đáng chú ý, trong khoảng 500 cụ từ 100 tuổi trở lên của toàn thành phố, phường Hòa Xuân có 23 cụ.

Không chỉ quan tâm chăm sóc đời sống, địa phương còn tạo điều kiện để NCT phát huy kinh nghiệm, uy tín trong gia đình và cộng đồng. Toàn phường hiện có 6.554 hội viên sinh hoạt tại 52 chi hội NCT; trong đó, 345 người đảm nhận các chức danh cốt cán tại khu dân cư, tổ dân phố.

Ông Phạm Thế Phương, Chủ tịch Hội NCT phường, cho biết Hội cùng các chi hội và hội viên tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, vận động con cháu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Các mô hình Liên thế hệ tự giúp nhau, câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh tiếp tục được duy trì, tạo sân chơi lành mạnh để NCT giao lưu, rèn luyện sức khỏe. Bên cạnh đó, Hội và các chi hội thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ hội viên khó khăn, thực hiện công tác tang hiếu. Từ nguồn chân quỹ, trong 5 năm qua, các chi hội đã tổ chức thăm viếng hơn 2.200 lượt cụ, với tổng số tiền 440 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân Lê Công Đông đánh giá, NCT không chỉ là chỗ dựa tinh thần cho con cháu mà còn là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”. Các cụ luôn phát huy kinh nghiệm, trí tuệ và uy tín, tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hòa Xuân luôn ghi nhận, trân trọng và biết ơn sâu sắc những cống hiến quý báu đó”, ông Lê Công Đông bày tỏ.

Sự quan tâm của chính quyền, Hội NCT, các đoàn thể và mỗi gia đình đã góp phần chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống NCT, tạo điều kiện để các cụ sống vui, sống khỏe, tiếp tục nêu gương sáng và truyền lại những giá trị tốt đẹp cho thế hệ trẻ.