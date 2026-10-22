Hòa Xuân chúc mừng thọ người cao tuổi

Đại diện lãnh đạo phường Hòa Xuân chúc mừng thọ NCT trên địa bàn.

Tại chương trình, UBND phường đã trao thiệp chúc mừng thọ cho 59 cụ tròn 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi, qua đó gửi gắm tình cảm và sự trân trọng đối với những bậc cao niên trên địa bàn. Trước đó (đợt 1-2026), địa phương đã tổ chức mừng thọ 937 cụ trang trọng, đầy ý nghĩa, với tổng kinh phí gần 700 triệu đồng. Tổng cả 2 đợt, toàn phường có 996 NCT được chúc, mừng thọ.

Cũng tại chương trình, UBND phường Hòa Xuân đã tổ chức tuyên truyền chủ đề Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2026 nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng chung tay chăm sóc NCT trong xu thế già hóa dân số, tạo điểm tựa yêu thương để NCT sống vui, khỏe, hạnh phúc và cống hiến cho cộng đồng.

Phường Hòa Xuân hiện có 10.232 NCT, trong đó 6.554 hội viên sinh hoạt tại 52 chi hội NCT; 345 NCT tham gia đảm nhận các chức danh cốt cán tại khu dân cư, tổ dân phố.