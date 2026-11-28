Lãnh đạo xã Hòa Vang và xã La Êê ký kết chương trình phối hợp năm 2027. Ảnh: QUỐC LÀNH

Sau 1 năm triển khai, chương trình kết nghĩa giữa hai địa phương đạt nhiều kết quả thiết thực với tổng kinh phí và giá trị hiện vật quy đổi hơn 424 triệu đồng.

Trong đó, xã Hòa Vang trao tặng 300 suất quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho hơn 600 lượt người dân và trao hơn 440 suất quà Trung thu cho học sinh xã La Êê.

Ngoài các hoạt động an sinh xã hội, hai địa phương phối hợp hỗ trợ trang thiết bị dạy học, tập huấn kỹ thuật sản xuất, kết nối tiêu thụ nông sản, chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số và cải cách hành chính; qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân xã La Êê.

Xã Hòa Vang trao tặng quà hỗ trợ xã La Êê. Ảnh: QUỐC LÀNH

Phát biểu tại hội nghị sơ kết, ông Bùi Hồng Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Vang đề nghị tiếp tục duy trì chương trình kết nghĩa thường xuyên, bám sát nhu cầu thực tế của xã La Êê và triển khai các hoạt động hỗ trợ có trọng tâm, mang lại hiệu quả lâu dài.

Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể chủ động huy động nguồn lực, thực hiện những công trình, phần việc cụ thể hướng về địa phương kết nghĩa.

Ông Nguyễn Đăng Chương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã La Êê cho biết những hoạt động kết nghĩa đã góp phần chia sẻ nguồn lực, hỗ trợ xã La Êê chăm lo đời sống người dân và thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa hai địa phương. Năm 2027, hai xã tiếp tục tăng cường phối hợp trên các lĩnh vực phát triển sinh kế, giáo dục, y tế, chuyển đổi số và an sinh xã hội.

Trong đó, mỗi cơ quan, đơn vị xã Hòa Vang phấn đấu thực hiện ít nhất một công trình, phần việc cụ thể hướng về xã La Êê, đưa chương trình kết nghĩa ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Lãnh đạo hai địa phương chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị sơ kết. Ảnh: QUỐC LÀNH

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Công an xã Hòa Vang trao tặng 150 suất quà trị giá 75 triệu đồng; Hội Doanh nghiệp xã hỗ trợ 30 triệu đồng, khối giáo dục xã Hòa Vang trao tặng 8 triệu đồng và Đoàn Thanh niên xã trao tặng 200 cây giống cho xã La Êê.