Theo kế hoạch, đến năm 2030, xã Hòa Vang phấn đấu rà soát, lập hồ sơ quản lý chặt chẽ 100% khu vực mỏ, điểm khai thác cũ, bến bãi và những vị trí có nguy cơ xảy ra vi phạm. Đồng thời, tiếp nhận, kiểm tra, xử lý kịp thời 100% phản ánh liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trái phép; kiểm soát nguồn gốc khoáng sản, vật liệu xây dựng, không để hình thành các “điểm nóng” trên địa bàn.

Để thực hiện mục tiêu trên, UBND xã tập trung rà soát, ban hành các văn bản cụ thể hóa quy định về quản lý tài nguyên địa chất và khoáng sản; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản.

Cùng với đó, địa phương tăng cường quản lý địa bàn, kiểm soát nguồn gốc khoáng sản; phối hợp theo dõi việc đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường tại các khu vực khai thác. Việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý, giám sát cũng được chú trọng nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm. UBND xã xác định tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường và giữ gìn trật tự trên địa bàn.