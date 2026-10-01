Hòa Vang: Nhân rộng mô hình sách giáo khoa dùng chung

Chủ tịch UBND xã Hòa Vang Lê Phú Nguyện trao sách cho học sinh tại chương trình ra mắt Tủ sách giáo khoa dùng chung. Ảnh: SANG THU

Bắt đầu từ nhu cầu thực tế

Từ nhu cầu giúp học sinh có đủ sách đến trường, đồng thời giảm chi phí cho gia đình, xã Hòa Vang triển khai mô hình Tủ sách giáo khoa dùng chung.

Ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang, cho biết mô hình hướng đến việc hình thành một nguồn sách được quản lý tập trung, sử dụng qua nhiều năm, ưu tiên hỗ trợ những em có hoàn cảnh khó khăn, qua đó giảm chi phí mua sách cho các gia đình và huy động nguồn lực xã hội cùng tham gia chăm lo cho giáo dục.

Trong 45 ngày, từ tháng 7 đến tháng 8/2025, xã vận động doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, giáo viên, phụ huynh và cộng đồng tham gia. Kết quả, 551 triệu đồng được huy động để mua 6.262 quyển sách giáo khoa, đưa về thư viện các trường.

Ngày 16/8/2025, “Tủ sách giáo khoa dùng chung trên địa bàn xã Hòa Vang” chính thức ra mắt. Sách được đưa về thư viện, cho học sinh mượn sử dụng và thu hồi vào cuối năm học để tiếp tục phục vụ học sinh khóa sau.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn trao sách cho học sinh tại buổi công bố chính sách cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh xã Hòa Vang. Ảnh: SANG THU

Trong năm học 2025 - 2026, xã cho 1.254 học sinh là con em nhân dân 8 thôn vùng đồi núi xã Hòa Phú (cũ) mượn 15.171 quyển sách giáo khoa. Học sinh thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, con em đồng bào dân tộc thiểu số và những hộ chưa có điều kiện mua sách được ưu tiên.

Tại Trường Tiểu học Hòa Phú, trong số 56 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, một số em có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Tâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Phú, cho biết trước đây việc chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhất là gia đình có nhiều con đi học, là vấn đề nhà trường quan tâm.

“Khi có nguồn sách dùng chung từ UBND xã Hòa Vang cấp về, đây là sự hỗ trợ rất thiết thực đối với học sinh. Việc có đầy đủ sách ngay từ đầu năm học giúp các em có điều kiện học tập bình đẳng hơn với các bạn”, bà Tâm nói.

Học sinh Hòa Vang hân hoan nhận sách ngày ra mắt Tủ sách dùng chung. Ảnh: SANG THU

Với những gia đình có nhiều con cùng đi học, khoản chi cho sách giáo khoa cũng được giảm bớt. Bà Hồ Thị Minh An có 3 người con, trong đó 2 em học THCS và 1 em học THPT. Năm nay, cả 3 đều được nhà trường cho mượn sách

“Tôi thấy rất vui và nhẹ gánh. Tôi cũng nhắc các cháu phải giữ sách sạch sẽ, không viết, vẽ để những cuốn sách tiếp tục được sử dụng”, bà An chia sẻ.

Từ nhóm học sinh được ưu tiên ban đầu, xã Hòa Vang mở rộng mục tiêu, hướng đến đáp ứng nhu cầu sách giáo khoa cho học sinh trên toàn địa bàn.

Theo ông Lê Phú Nguyện,cho biết việc địa phương đứng ra đầu tư mua sách giáo khoa cho các học sinh các thế hệ dùng chung vừa giúp giảm chi phí cho phụ huynh, vừa nâng hiệu quả sử dụng nguồn lực xã hội.

Những bộ sách giáo khoa được đưa về thư viện các trường học trên địa bàn xã Hòa Vang để phân loại trước khi trao cho học sinh mượn. Ảnh: SANG THU

Để mở rộng mô hình, xã tiếp tục huy động gần 1,5 tỷ đồng để mua thêm 74.676 quyển sách giáo khoa các loại. Đến nay, tổng số sách giáo khoa được trang bị cho thư viện các trường đạt 91.060 quyển, phục vụ miễn phí gần 7.000 học sinh từ tiểu học đến trung học cơ sở, trung học phổ thông tại 5 cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Trong số này có Trường THPT Ông Ích Khiêm và Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 3 - cơ sở 2, là những cơ sở trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý. Học sinh các cấp học trên địa bàn đều được mượn sách, không phân biệt trong hay ngoài địa phương.

Kéo dài vòng đời sách giáo khoa

Mô hình được tổ chức theo nguyên tắc sách được quản lý tập trung tại thư viện, học sinh mượn để sử dụng trong năm học, sau đó trả lại để tiếp tục phục vụ học sinh những năm sau.

Tại Trường THCS Ông Ích Đường, em Lê Thị Khánh Vân, học sinh lớp 7/1, chia sẻ: “Con cảm thấy rất vui vì nhận được những bộ sách này để học tập, ba mẹ không tốn tiền mua bộ sách mới. Con sẽ giữ gìn sách sạch sẽ, không viết, vẽ bậy lên sách”.

Học sinh xã Hòa Vang dùng sách giáo khoa của Tủ sách dùng chung trong năm học 2026 - 2027. Ảnh: SANG THU

Theo ông Lê Phú Nguyện, việc quản lý, sử dụng sách qua nhiều năm giúp kéo dài vòng đời của sách và giảm chi phí xã hội.

“Mỗi cuốn sách giáo khoa nếu quản lý tốt thì có chu kỳ 7-10 năm, tính chi phí khấu hao mỗi năm chưa đến 10%. Chính quyền đứng ra trang bị, tổ chức quản lý, sử dụng chung sẽ giúp giảm chi phí cho phụ huynh và tiết kiệm nguồn lực xã hội”, ông Nguyện nói.

Cùng với việc tiếp nhận và quản lý sách, các trường hướng dẫn học sinh giữ gìn sách để có thể tiếp tục sử dụng trong những năm học sau.

Mô hình Tủ sách giáo khoa dùng chung tại các trường trên địa bàn xã Hòa Vang. Ảnh: SANG THU

Tại Hòa Vang, việc cung cấp sách giáo khoa miễn phí được triển khai từ nguồn lực xã hội hóa và cơ chế quản lý, sử dụng chung. Từ năm học 2026 - 2027, mô hình hướng đến đáp ứng 100% nhu cầu sách giáo khoa cho học sinh trên địa bàn xã.

Mô hình này được triển khai trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh. Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên toàn quốc.

Với 91.060 quyển sách hiện có, mô hình sách giáo khoa dùng chung ở Hòa Vang đang được tổ chức theo hướng sách được sử dụng qua nhiều năm học, phục vụ nhiều học sinh thay vì kết thúc vòng đời sau một năm.