Hòa Vang định hướng quy hoạch đến năm 2050 theo mô hình đô thị bọt biển

Toàn cảnh hội thảo.

Theo phương án đề xuất Quy hoạch chung đô thị Hòa Vang đến năm 2050, khu vực trung tâm Hòa Phong tập trung các chức năng hành chính, công cộng, thương mại - dịch vụ, văn hóa, y tế, giáo dục và các khu ở đô thị. Khu vực phát triển đô thị mới phía Đông và dọc các trục giao thông chính sẽ bố trí các đơn vị ở mới, tái định cư, nhà ở xã hội, dịch vụ và các chức năng tạo động lực phát triển. Các chức năng công nghiệp sạch, logistics và dịch vụ hỗ trợ được định hướng gắn với các hành lang giao thông lớn và Khu thương mại tự do. Trong phương án quy hoạch, các dải cây xanh, hành lang hạ tầng và mạng lưới đường phục vụ vận tải được bố trí phù hợp.

Khu vực phía Tây Hòa Vang được định hướng phát triển dựa trên quỹ rừng, đất nông nghiệp, hệ thống sông Túy Loan, các suối, hồ và địa hình đồi núi. Các hoạt động nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế lâm nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và trải nghiệm được bố trí theo hướng khai thác giá trị cảnh quan, đồng thời hạn chế gia tăng mật độ xây dựng. Các tuyến kết nối về Bà Nà và Quốc lộ 14G là những hành lang quan trọng để tổ chức các sản phẩm du lịch gắn với cảnh quan tự nhiên và các làng hiện hữu.

Chủ tịch UBND xã Hòa Vang Lê Phú Nguyện cho biết, phương án đề xuất phát triển đồng đều trên toàn địa bàn mà theo mô hình có trọng tâm, có phân vùng và có mức độ kiểm soát khác nhau. Khu vực thuận lợi về địa hình và hạ tầng được ưu tiên phát triển; khu vực có giá trị sinh thái hoặc điều kiện tự nhiên nhạy cảm được giữ vai trò nền cảnh quan và hạn chế xây dựng. Đô thị bọt biển là mô hình, triết lý quy hoạch mà lãnh đạo xã nhận thấy có thể vừa giải quyết được những thách thức đặc thù của Hòa Vang, vừa phù hợp với định hướng không gian phát triển của thành phố, nâng cao năng lực chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời phù hợp với quan điểm vừa phát triển vừa bảo tồn các giá trị văn hóa đặc trưng của Hòa Vang mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất đã đề ra.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam, Quy hoạch chung của thành phố xác định phía Tây là khu vực sinh thái, nông - lâm nghiệp, du lịch và dự trữ phát triển dài hạn; đồng thời kết hợp phát triển công nghiệp, logistics, Khu thương mại tự do, sân golf, điện mặt trời. Trong đó, xã Hòa Vang không đơn thuần là khu vực quy hoạch nông thôn mà là không gian chuyển tiếp giữa đô thị, nông thôn và sinh thái; đồng thời giữ vai trò về lưu vực, không gian xanh và dư địa phát triển dài hạn của thành phố. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam đề nghị, đơn vị tư vấn lập một bản đồ riêng, lồng ghép toàn bộ định hướng quy hoạch cấp trên lên địa bàn xã; đồng thời lập bảng đối chiếu gồm 4 nội dung: quy hoạch cấp trên, nội dung đồ án, mức độ phù hợp và nội dung cần xử lý.

Đối với việc chuyển đổi đất nông nghiệp, mở rộng khu dân cư, cần phân loại rõ 5 nhóm khu vực gồm: giữ nguyên, chỉnh trang, phát triển mới, hạn chế phát triển và cấm xây dựng. Đối với mỗi khu vực phát triển mới, cần tính toán cụ thể chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó, trước khi xác định các khu đô thị, cần lập 3 lớp nền gồm địa hình, thủy văn và sinh thái, từ đó xác định quỹ đất có khả năng phát triển. Đồ án cũng cần thể hiện danh mục dự án, phân kỳ thực hiện giai đoạn 2026-2030, 2030-2035 và dài hạn; gắn với từng nhóm dự án ưu tiên, nguồn lực thực hiện, quỹ đất công hay đất tư, công tác giải phóng mặt bằng, cơ quan thực hiện và mối quan hệ phụ thuộc giữa các dự án…

"Tiêu chí lớn nhất của đồ án này không phải là mở được bao nhiêu đất xây dựng, mà là mở ở đâu, ở mức độ nào và phần không gian nào phải giữ lại cho 30 đến 50 năm tới. Đồ án phải chốt được Hòa Vang là gì trong cấu trúc quy hoạch của TP Đà Nẵng", Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam nhấn mạnh.