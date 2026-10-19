Hoa tươi tăng giá, quà tặng 'sale khủng' dịp lễ 20/10

Hoa tươi tăng giá, đa dạng phân khúc

Ghi nhận tại các tuyến phố Cầu Giấy, Láng, Nguyễn Trãi, Phạm Ngọc Thạch, Ngọc Lâm..., nhiều cửa hàng hoa đã trưng bày các mẫu bó hoa, lẵng hoa với màu sắc và kiểu dáng phong phú. Giá hoa tươi dịp này tăng khoảng 20% so với ngày thường.

Theo chị Nguyễn Thị Hoa, nhân viên một tiệm hoa tại phường Bồ Đề, cận ngày 20/10 lượng hoa bán ra tăng so với ngày thường. Ở phân khúc phổ thông, hoa hồng, hoa ly, hoa đồng tiền và các bó hoa phối nhiều loại vẫn là những lựa chọn quen thuộc. Nhiều mẫu bó hoa được giới thiệu trong khoảng 200.000 đồng-600.000 đồng, tùy số lượng hoa, cách trang trí và dịch vụ đi kèm. Đây là phân khúc được nhiều người lựa chọn nhất vì giá cả hợp lý.

Trong khi đó, phân khúc hoa cao cấp nhập khẩu, hoa nghệ thuật giá tiền triệu tuy vẫn có khách nhưng sẽ kén hơn và thường được các cửa hàng nhận đặt trước.

Hoa sáp, hoa giấy... gói trong hộp được nhiều người lựa chọn.

Trong các loại hoa thì hoa hồng là loại hoa bán chạy nhất với ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu và sự trân trọng mà giá cả lại không quá đắt. Hoa hồng ngoại có giá 300.000 đồng-600.000 đồng/bó, hoa hồng nội xuất xứ từ Mê Linh, Tây Tựu... có giá từ 150.000 đồng- 300.000 đồng/bó.

Hoa giấy, hoa sáp... bọc trong hộp kính, túi nilong trong suốt cũng là một mặt hàng được nhiều người lựa chọn để làm quà tặng trong dịp 20/10. Hoa giấy, hoa sáp có đặc điểm nhỏ gọn đủ màu sắc, đủ loại hoa lại để được lâu và giá cả rất phải chăng so với hoa tươi mà vẫn thể hiện được tình cảm, sự lịch sự và trân trọng. Các cửa hàng chuyên kinh doanh tạp hóa, những ngày này đều nhập rất nhiều sản phẩm hoa giấy, hoa sáp về bày bán. Giá mỗi sản phẩm chỉ dao động vài chục nghìn.

Trung tâm thương mại, siêu thị tung ưu đãi

Không chỉ thị trường hoa, quà tặng cũng được nhiều người lựa chọn để thể hiện tình cảm với “phái đẹp” nhân dịp lễ 20/10. Đáp ứng nhu cầu này, các hệ thống siêu thị lớn như GO!, MM Mega Market, Aeon Mall... cũng đẩy mạnh chương trình khuyến mại dịp 20/10. Nhiều sản phẩm mỹ phẩm, sữa tắm, dầu gội và đồ gia dụng được giảm giá lên tới cả trăm nghìn đồng/sản phẩm. Các khu vực quà tặng được trang trí bắt mắt, hàng hóa được bọc gói đẹp với nhiều lựa chọn phù hợp cho “phái đẹp”.

Nhiều siêu thị tung ra các gói ưu đãi, giảm giá mặt hàng quà tặng dịp lễ 20/10.

Chị Hoàng Yến, phường Cửa Nam, TP Hà Nội cho biết, chị đang tìm quà tặng cho cô giáo của con nhân dịp 20/10. Theo chị, các sản phẩm chăm sóc cá nhân có mức giá hợp lý, dễ lựa chọn và thiết thực trong sinh hoạt hằng ngày. Các siêu thị cũng tung ra các gói giảm giá, ưu đãi giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí mà vẫn có thể chuẩn bị quà tặng ý nghĩa. “Nhiều sản phẩm dầu gội, sữa tắm..., giảm giá từ vài chục ngàn đến cả trăm nghìn một sản phẩm nhân dịp lễ 20/10. Những gói sản phẩm này vừa có giá cả hợp lý lại được bọc trong những hộp quà rất đẹp và lịch sự”, chị Hoàng Yến chia sẻ.

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Thinh, ở xã Đông Anh thì đang cân nhắc lựa chọn quà tặng dịp 20/10 cho vợ. Theo anh Thinh, đến trung tâm thương mại hoặc siêu thị là phương án thuận tiện vì có nhiều sản phẩm phù hợp với các nhu cầu và mức chi tiêu khác nhau như mỹ phẩm, túi xách, quần áo... Sau một hồi lựa chọn, anh Thinh đã quyết định mua một bộ sữa tắm cho vợ với mức giá 249.000 đồng so với giá gốc ban đầu là 319.000 đồng.

Sự nhộn nhịp của thị trường dịp 20/10 không chỉ phản ánh nhu cầu mua sắm tăng cao mà còn cho thấy tặng hoa, trao quà vẫn là cách phổ biến để người dân bày tỏ tình yêu thương, lòng biết ơn và sự trân trọng đối với những người phụ nữ thân yêu.