Hoa tươi dịp 20/10: Sáng tăng giá, chiều giảm vội để xả hàng

Sáng 20/10, thị trường hoa tươi tại TPHCM ghi nhận sự thay đổi về giá. Nếu như tối 19/10, giá một bông hồng đỏ lên tới 15.000 đồng, từ mức 8.000 đồng/cành thì sáng nay cũng chỉ duy trì ở mức đó hoặc nhỉnh hơn chút ít, dao động từ 15.000 đến 20.000 đồng/cành đã bọc giấy kiếng.

Đối với hoa có kèm lá phụ, giá bán cao hơn từ 20.000-25.000 đồng/cành.

Nhiều loại hoa như hồng chùm Sophia nhập khẩu từ Trung Quốc cũng tăng từ 45.000 đồng/bó 5 cành lên 70.000 đồng/bó; hoa baby nhập khẩu giá 180.000 đồng/bó lớn, tăng 15.000 đồng/bó so với ngày thường.

Hoa hồng bán theo bông dao động từ 15.000-25.000 đồng/cành, tùy bó có lá đi kèm.

Theo các tiểu thương, hoa lẻ bán theo cành đang là phân khúc bán chạy nhất nhờ tệp khách hàng học sinh, sinh viên, trong khi hoa theo bó thường được nhân viên văn phòng, các công ty, doanh nghiệp đặt hàng để tặng.

Tại sạp hoa của chị Thảo, tiểu thương chợ Phạm Văn Bạch (TPHCM), lượng khách mua hoa có giá dưới 200.000 đồng/sản phẩm chiếm đại đa số doanh thu. Đáng chú ý năm nay, hoa hồng chùm nhập khẩu từ Trung Quốc được người tiêu dùng ưa chuộng mua làm quà tặng bởi giá cả phải chăng và bắt mắt.

Chị Thảo cho hay, sáng 20/10, giá hoa hồng các loại đã tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường, nhưng giảm dần vào cuối ngày hoặc qua ngày hôm sau.

Hoa hồng chùm nhập khẩu đang được người tiêu dùng lựa chọn nhiều trong dịp 20/10 năm nay. Ảnh: Thu Hà

"Năm nay giá hoa rẻ hơn năm ngoái, nhưng lượng khách không còn mạnh tay chi cho hoa tươi. Khách chuộng hoa đơn giản để tặng kèm sản phẩm hiện vật khác.

Chính vì thế, chúng tôi cung ứng các sản phẩm hoa giá mềm, hoặc trực tiếp giảm giá cho các đơn hàng hoa lẻ mua từ 20 cành trở lên để đẩy nhanh số lượng, tránh tình trạng ế ẩm vào cuối ngày", chị Thảo nói.

Cũng theo tiểu thương này, giá hoa hồng tại chợ thường tăng từ một ngày trước dịp lễ và giảm dần từ chiều tối 20/10.

Các tiểu thương cho biết giá hoa thường giảm vào cuối ngày lễ. Ảnh: Thu Hà

Dọc tuyến đường Quang Trung, phường An Hội Tây, nhiều điểm bán hoa cũng nhanh chóng treo biển bán đồng giá từ 70.000-150.000 đồng/bó, tùy số lượng hoa. Các nhà bán lẻ cho biết, lễ 20/10 rơi vào ngày thứ Ba nên nhu cầu tăng cao từ thứ Hai, tức ngày 19/10.

"Đó là lý do nhiều điểm bán chấp nhận hạ giá, lấy công làm lời để đẩy nhanh số lượng hoa tươi bán ra trong ngày", chị Thảo nói.

Tương tự, tại cửa hàng chuyên cung ứng hoa tươi, đại diện tiệm hoa Hana's House nhận định thị trường 20/10 năm nay kém sôi động so với các năm trước. Đơn vị này đã chủ động giảm lượng hoa nhập dự trữ so với cùng kỳ năm ngoái, thay vào đó chỉ nhập theo đơn đặt hàng để phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế.