Hoa trắng, cờ đỏ và những giọt nước mắt tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ

Dọc các tuyến đường đoàn xe đi từ công viên Lê Thị Riêng đến nghĩa trang liệt sĩ TPHCM, đông đảo người dân đứng thành hàng, trên tay là những lá cờ đỏ và đóa hoa trắng, lặng lẽ tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ. Có người nghiêm trang cúi đầu, có người nghẹn ngào lau nước mắt, có người nâng niu đóa hoa trắng như gửi gắm lòng biết ơn đến những người đã khuất.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, sự hy sinh của các liệt sĩ vẫn được người dân thành phố khắc ghi bằng lòng biết ơn chân thành và sự tưởng nhớ sâu sắc.